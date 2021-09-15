Büyükkılıç, Yerel Yönetim Reformu LAR 3 Projesi kapsamında düzenlenen seminere katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yerel Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi Semineri'ne katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının eş yararlanıcısı olduğu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Yerel Yönetim Reformu LAR 3 Projesi kapsamında "Yerel Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi" konulu seminer düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen seminere Büyükkılıç'ın yanı sıra, İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, daire başkanları, il müdürleri ve davetliler katıldı.

Başkan Büyükkılıç, seminerde yaptığı konuşmada, Kayseri'nin büyükşehirlerin konforunu yaşatan, sıkıntılarını da yaşatmayan planlı, gelişen ve güzelleşen bir şehir olduğunu belirtti. Büyükkılıç, kaynakları israfa fırsat vermeden en uygun, en verimli şekilde kullanmak amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini de vurguladı.

Farklı zaman ve süreçlerde Avrupa Birliği ve sivil toplum örgütleri ile yapılan projelere fedakarca destek olmaya devam ettiklerini, insanlığın faydasına olan projelerde olumlu yönde yer aldıklarını belirten Büyükkılıç, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na son süreçte yaptıkları çalışmalar ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri, Dış İlişkiler ve Koordinasyon Daire Başkanı Halil Şener ise "Bakanlığım ve genel müdürlüğüm adına bize ev sahipliği yaptığı için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Yerel Yönetim Reformu LAR 3 Projesi de Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. UNDP tarafından yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.