Büyükkılıç, Tapu ve Kadastro Teşkilatı'nın 174. yıldönümünü kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tapu ve Kadastro 11. Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Çetinkaya ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tapu ve Kadastro 11. Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Çetinkaya ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 174. yıldönümünü kutlayan Başkan Büyükkılıç, genel müdürlüğün altyapısını oluşturmuş olan güçlü bir kuruluş olduğunu ifade etti.

Tapu ve Kadastro 11. Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Çetinkaya, beraberindeki heyet ile birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

"DAYANIŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNİ SERGİLİYORUZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, belediye olarak kamu kurum ve kuruluşlarıyla dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini belirtti.

Büyükkılıç, konuşmasında şunları söyledi:

"Öncelikle 174. yılınızı kutluyorum, nice 174'lü yıllara diyoruz. Osmanlı devletimiz döneminde altyapısını oluşturmuş olan güçlü bir kuruluşumuzdur. Kayseri'mizde de bölge müdürlüğümüz ve ilgili ilçe müdürlüklerimiz fiziki ortam itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mıza özellikle teşekkür ediyorum, Kayseri'mize yakışan bir boyuta ulaştırıldı. Belediyemiz de bu konuda gerekli desteklerini verdi, her zaman kamu kurum kuruluşlarıyla dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyoruz. Sizlerden memnunuz, daha güzel uygulamalarla insanların hizmet konforunu artıracak anlayışla 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle daha nice yıllara diyoruz."

"30 MİLYONA YAKIN VATANDAŞIMIZA HİZMET SUNULMAKTADIR"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Tapu ve Kadastro 11. Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Çetinkaya da, "Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü adıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı'mıza bağlı olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Türkiye genelinde 24 bölge müdürlüğü, 973 tapu müdürlüğü, 81 il düzeyli kadastro müdürlüğü, yılda yaklaşık 10 milyon işlem hacmiyle 30 milyona yakın vatandaşımıza hizmet sunulmaktadır" dedi.

WEB TAPU UYGULAMASI İLE DAHA KOLAY İŞLEM

Çetinkaya, kurumun bilgi teknolojilerini en iyi kullanan kurum ödülüne sahip olduğunu ifade ederek, "2015 yılında başlayan web tapu projemiz, pandemi döneminde ilaç gibi oldu. Vatandaşımız tapu müdürlüğüne gitmeden bilgilerini internet üzerinden web tapu uygulamamız var, onunla bilgileri giriyor, işlem hazırlanıyor, mesaj gönderiliyor, harcını yatırdıktan sonra sadece tapu müdürlüğüne ıslak imzayı atmak için geliyor ve tapusunu alıyor. Vatandaşlarımız ayrıca web tapu aracılığıyla tapu senedi, ipotek belgesi, tapu kayıt örneği gibi belgeleri resmi olarak internet üzerinden alabiliyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı