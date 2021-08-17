Büyükkılıç'tan 'Taşkın Kanal' zirvesi
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Büyükkılıç'tan 'Taşkın Kanal' zirvesi

Büyükkılıç'tan 'Taşkın Kanal' zirvesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile birlikte Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdürlüğü'nde kent genelinde taşkın kanalların temizlenmesi, ıslahı ve gözden geçirilmesi ile alınması gereken önlemler konusunu masaya yatırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile birlikte Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdürlüğü'nde kent genelinde taşkın kanalların temizlenmesi, ıslahı ve gözden geçirilmesi ile alınması gereken önlemler konusunu masaya yatırdı.

Başkan Büyükkılıç, geçtiğimiz haftalarda Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan su zirvesinin ardından, şimdi de Melikgazi, Kocasinan ve Hacılar ilçe belediye başkanları ile birlikte DSİ 12. Bölge Müdürlüğü'nde toplantı yaptı. DSİ 12. Bölge Müdürü Okan Bal ve ekibi tarafından Başkan Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarına yapılmakta olan ve planlanan hizmetler ile ilgili detaylı bilgi verildi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'miz kamu kurum ve kuruluşlarıyla yerel yönetimlerin dayanışmasının en güzel örneklerini sergileyen illerimizden birisi. Bizim deneyimli ve güçlü olan bu kuruluşumuzdan şehrimiz ve ilçelerimiz adına istifade etmek olmazsa olmazımız, onlar da bizlere her dönemde yardımcı oluyorlar. Ankara boyutunda da istediğimiz her konuda gerek genel müdürlüğümüz, gerek bakanlarımız bizlerine taleplerini geri çevirmiyorlar" diye konuştu. Son süreçte orman yangınları, toprak kaymaları ve sel felaketleri olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, böyle bir süreç içerisinde şehri gözden geçirip, bu güçlü kuruluşun deneyimi ile birlikte belediyelerin iş birliğinin en güzel örneklerini sergileyeceklerini ifade etti. Başkan Büyükkılıç, "Taşkın kanallarımızın temizlenmesi, ıslahı ve gözden geçirilmesi, alınması gereken önlemler konusunda dayanışarak belediyelerimiz ve kurumumuzun yapması gerekeni hayata geçirmemiz bizim olmazsa olmazımızdır" ifadelerini kullandı. Büyükkılıç, daha önceden önlem alınırsa, daha sonra pişman olunmayacağını vurgulayarak, "Bizim için her can önemli, her türlü sıkıntı önemli. Daha sonra ah, vah, tüh, keşke dememek için, bu durumlara düşmeme adına bundan sonraki süreçte ne yapmamız gerektiğini beraber konuştuk, gereken önlemleri paylaştık" dedi.

DSİ Bölge Müdürü Okan Bal da desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini ileterek, "Her aşamada dar boğaz yaşadığımız noktada buradaki projeleri Ankara'ya taşıyorsunuz, bu manada desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. Toplantıya, Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Bayar Özsoy ve KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ile DSİ yöneticileri katıldı. - KAYSERİ

Büyükkılıç'tan 'Taşkın Kanal' zirvesi
Büyükkılıç'tan 'Taşkın Kanal' zirvesi
Büyükkılıç'tan 'Taşkın Kanal' zirvesi
Büyükkılıç'tan 'Taşkın Kanal' zirvesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Büyükkılıç'tan 'Taşkın Kanal' zirvesi - Haberler
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