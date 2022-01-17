Büyükgümüş'ten Yalova Çevre Yolu Projesi müjdesi - Haberler
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Büyükgümüş'ten Yalova Çevre Yolu Projesi müjdesi

Büyükgümüş'ten Yalova Çevre Yolu Projesi müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Çevre Yolu Projesi'nin 2022 yatırım programına alındığını müjdeledi.

YALOVA (İHA) - AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Çevre Yolu Projesi'nin 2022 yatırım programına alındığını müjdeledi.

Şehir içindeki trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltması beklenen Yalova Çevre Yolu Projesiyle ilgili önemli gelişmeyi Büyükgümüş, duyurdu. Büyükgümüş, yaptığı açıklamada, "Yalova'ya bir büyük müjde daha. Büyük bir gayretle yerel çalışmalarını tamamladığımız Yalova Çevre Yolu projemiz, 2022 Yatırım Programı'na alındı. Önümüzdeki süreçte yapım işlerine başlanarak bu değerli hizmeti de şehrimize kazandıracağız" diye konuştu. Büyükgümüş, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na teşekkür etti. - YALOVA

Büyükgümüş'ten Yalova Çevre Yolu Projesi müjdesi

Büyükgümüş'ten Yalova Çevre Yolu Projesi müjdesi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ahmet Büyükgümüş, Milletvekili, Yatırım, Yalova, Yerel, Haber

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