Büyükelçi Mutaf, Güney Sudan Cinsiyet, Çocuk ve Sosyal Refah Bakanı tarafından kabul edildi
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Büyükelçi Mutaf, Güney Sudan Cinsiyet, Çocuk ve Sosyal Refah Bakanı tarafından kabul edildi

Büyükelçi Mutaf, Güney Sudan Cinsiyet, Çocuk ve Sosyal Refah Bakanı tarafından kabul edildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Cinsiyet, Çocuk ve Sosyal Refah Bakanı Ayaa Benjamin Warille tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Cinsiyet, Çocuk ve Sosyal Refah Bakanı Ayaa Benjamin Warille tarafından kabul edildi.

Büyükelçi Mutaf ile Bakan Warille, başkent Cuba'daki Cinsiyet, Çocuk ve Sosyal Refah Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Güney Sudan Koordinatörü Cafer Tayyar Beşli'nin de katıldığı kabulde, Türkiye'nin Güney Sudan'da uyguladığı projeler ele alındı.

Kabulde ileriki dönemde Türkiye ile Güney Sudan arasındaki iş birliği imkanları da değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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