Büyükelçi Meyer-Landrut: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi iki tarafa da katkı sağlayacak

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çok önemli bir husus. Her iki tarafa da katkı sağlayacak. Komisyon ve Türk makamlar arasına teknik görüşmeler devam ediyor. Bu çalışmayla yeterli modernizasyon sağlanacaktır" dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Ocak Ayı Meclis Toplantısı, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Özdebir, para politikalarında hızlı sıkılaştırma beklentilerinin arttığı, tahvil faizlerinin yükseldiği ve jeopolitik risklerin yoğunlaştığı ortamda, küresel oynaklık ve belirsizlik algısının her geçen gün arttığını belirterek, "Ülkemizdeki enflasyonun nedeni sadece para politikası tercihlerinin bir sonucu değildir. Yüksek oranda ithal edilen bir enflasyon ile karşı karşıyayız. Önümüzdeki dönemde güçlü küresel talep, tedarik zincirinde devam eden aksaklıklar, gıda fiyatlarındaki artışlar ve petrol fiyatlarında 100 dolara kadar artış beklentisi, 2022 yılının da enflasyon açısından iyi bir yıl olmayacağı sinyalini veriyor. Bu tablo ülkemizde de belirli bir süre daha yüksek enflasyonla yaşamaya devam edeceğimizi gösteriyor" dedi.