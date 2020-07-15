Büyükelçi Kavakcı: "Malezya'nın iş birliğiyle FETÖ'ye en güzel mesaj verilmiştir" - KUALA
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Büyükelçi Kavakcı: "Malezya'nın iş birliğiyle FETÖ'ye en güzel mesaj verilmiştir" - KUALA

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Malezya'nın iş birliğiyle FETÖ ve destekçilerine en güzel mesaj verilmiştir.

15.07.2020 06:36 | Son Güncelleme: 15.07.2020 06:42

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Malezya'nın iş birliğiyle FETÖ ve destekçilerine en güzel mesaj verilmiştir." ifadesini kullandı.

Kavakcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin 4 yıl önce hain bir kalkışmayla karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere ülkemizin bütün kurumlarına uzun yıllardır sızan hain FETÖ mensupları bu tarihte Türkiye'nin demokratik, anayasal yapısını ortadan kaldırıp FETÖ'nün zorba ve oligarşik yapısını hakim kılmak için insanlarımıza saldırdılar. 251 vatandaşımızı şehit edip 2192 vatandaşımızı yaraladılar." hatırlatmasında bulundu.

"FETÖ 15 Temmuz'da silahlı terör örgütü olduğunu ilan etti"

FETÖ'nün Türk ordusuna emanet edilen askeri mühimmatı kendi halkına karşı barbarca kullanmaktan tereddüt etmediğinin altını çizen Kavakcı, "Bu hain yapı, 15 Temmuz'da tüm dünyaya silahlı bir terör örgütü olduğunu ilan etti." ifadesine yer verdi.

Kavakcı, 1990'larda dünyaya açılan FETÖ'nün örgütlendiği ülkelerden birinin de Malezya olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Malezya'daki imkanları kullanarak bu ülkede sözde eğitim kurumları ihdas eden örgütün amacı, bu yapıları örgütsel faaliyet için kullanmaktan başka bir şey değildi. Örgüt bununla yetinmeyerek faaliyetlerini desteklemek üzere tıpkı Türkiye ve yapılandığı birçok ülkede olduğu gibi Malezya'da da ticaret ve sivil toplum kuruluşu gibi muhtelif alanlarda örgütlendi."

"Malezya'nın sergilediği dayanışma her türlü takdirin üzerindedir"

FETÖ'nün buradaki varlığının tamamının yok edildiğini belirten Kavakcı, Malezya'ya desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Kavakcı, Malezya'nın FETÖ ile mücadelede Türkiye ile dayanışması ve gösterdiği iş birliğini şöyle anlattı:

"Örgütün tüm uzantıları ve bağlantılı her kişi, bulundukları her coğrafya için ayrı bir tehdittir. Bu gerçeği idrak eden ve 15 Temmuz hain darbe girişimini kınayan Malezya, 2016, 2017 ve son olarak 2019'da FETÖ aidiyeti olan şahısları ülkemizin adaletine teslim etmiştir. Malezya'nın FETÖ ile mücadelede sergilediği dayanışma her türlü takdirin üzerindedir. Malezya'nın iş birliğiyle FETÖ ve destekçilerine en güzel mesaj verilmiştir. Terörle mücadelede örnek teşkil eden ülkelerden Malezya ile, terörizmin her türü ile mücadelede iş birliğimiz Türkiye olarak devam edecek. Ülkemiz şüphesiz Malezya'ya tehdit teşkil edecek hiçbir unsuru topraklarında barındırmayacaktır."

Büyükelçi Kavakcı, 15 Temmuz günü Türkiye'nin yanında duran Malezya makamlarına, sivil toplum kuruluşlarına, basın mensuplarına ve Malezya halkına teşekkürlerini sundu.

Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinin de kararlılıkla süreceğini vurgulayan Kavakcı, "En büyük şükran ve minnet duygumuz şehit ve gazilerimizedir. O gece onlar hayatları pahasına mücadele vermemiş olsaydı, bugün ülkemiz FETÖ'cü hain zorbaların elinde kaosa sürüklenmiş olacaktı. Bu kaos, Türkiye'nin ötesinde Malezya dahil pek çok ülkeyi etkileyebilecekti." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Kavakcı: 'Malezya'nın iş birliğiyle FETÖ'ye en güzel mesaj verilmiştir' - KUALA

Kaynak: AA

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