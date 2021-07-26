Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, 65 ülkeden sanatçıyı ağırlayacak

"22. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali", yarın başlıyor.

"22. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali", yarın başlıyor.

Dünya Festivaller Birliği tarafından 7 kez "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" ödülüne layık görülen festival, pandemi şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilecek.

Yarın Taksim Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak törenin ardından, İBB Orkestralar Müdürlüğü Trio müzik dinletisi sunacak. Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde ise Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması Sergisi açılacak.

Müzik dinletileri, sergiler, kukla gösterileri, sanat çalıştayı ile Fatih Erkoç ve İskender Paydaş konserlerinin sanatseverlerle buluşacağı festivale, 65 ülkeden 367 sanat elçisi katılacak.

Açık havada yapılacak festival, 31 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk