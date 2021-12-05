Son dakika haberi... Büyükçekmece Gölü'nde cesedi bulunan kadının yakınları konuştu

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE Gölü'nde dün akşam saatlerinde cesedi bulunan 20 yaşındaki Elif Toru'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Aile yakınlarından Rıza Altaylı, "Tahminimiz gezerken köprünün üstünde dengesini kaybetti düştü ihtimalini taşıyoruz" dedi.

Elif Toru'nun cesedi dün saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Gölü Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü yakınlarında bulundu. Cesedin gölün kenarına vurması üzerine çevredekiler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin 20 yaşındaki Elif Toru'ya ait olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Elif Toru'nun cenazesi aile yakınlarına teslim edildi.

"GEZERKEN KÖPRÜNÜN ÜSTÜNDE DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜĞÜNÜ TAHMİN EDİYORUZ"

Elif Toru'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak defnedilmek üzerine memleketi Ordu'nun Aybastı ilçesinde gönderildi.