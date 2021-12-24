Büyükçekmece'de yedi emin otoparkında araçları forkliftle taşıdılar

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de bir yedi emin otoparkında araçların forkliflte dışarıya bırakılmasına ilişkin görüntüler, araçlara zarar geliyor iddiasıyla izleyenlerden tepki gördü.

Olay Çakmaklı Mahallesi'nde bir yedi emin otoparkında yaşandı. İddiaya göre otoparkta yer olmadığı gerekçesiyle araçlar içeriden otopark önündeki boş araziye bırakıldı. Boş alan bırakılan araçlar ise yük taşımak için kullanılan forklift yardımıyla kaldırıldı. Araçların bu şekilde taşınması ise zarar veriyor iddiasıyla bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüler izleyenlerin ise tepkisine neden oldu.

Olay anı görüntülerinden birisini kaydeden Ahmet Öncü isimli vatandaş, "Arabaların normalde içeride durması gerekiyor bence ama aralar forklift ile dışarıya atılıyor. Bu durum herkesin başına gelebilir zamanında benimde motosikletim çalınmıştı o da otoparka çekilmişti. Birkaç bu duruma denk geldim dışarıya atıyorlar aracı. Araçlar zarar görebilir ben tır şoförüyüm bu işi yapıyorum. Araçların lastikleri zarar görebilir rot başları zarar görebilir. Benim bildiğim çekiciyle nasıl geliyorsa aracın o şekilde kalması gerekir. Sonuçta burası dışarısı. Benim zoruma gitti bu durum vicdanım el vermedi. Duyurmak istedim bu durumu. Daha önce böyle bir duruma başka yerde denk gelmedim" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Son Dakika Haberleri

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