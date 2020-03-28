Büyükçekmece'de pazar tezgahlarına korona virüs denetimi
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Büyükçekmece, Zabıta

Büyükçekmece'de pazar tezgahlarına korona virüs denetimi

Büyükçekmece'de pazar tezgahlarına korona virüs denetimi Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs önlemleri kapsamında pazar yerleri için yayınladığı genelge kapsamında pazar yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

28.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:53
Büyükçekmece'de pazar tezgahlarına korona virüs denetimi

Büyükçekmece'de pazar tezgahlarına korona virüs denetimi

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs önlemleri kapsamında pazar yerleri için yayınladığı genelge kapsamında pazar yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında valiliklere ek genelge göndermişti. Genelge kapsamında semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak ve benzeri maddelerin satışına izin verilmeyeceği ve sosyete pazarlarının da geçici süreliğine kapatılacağı belirtilmişti. Bu kapsamda Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde semt pazarlarında denetlemelerde bulundu, pazar tezgahları arasında en az 3 metre mesafe bulunması konusunda uyardı. Ekipler maske ve eldiven kullanılması için pazarcıları uyardı. Ardından müşterilerin ürünleri seçmemeleri için pazar tezgahlarına afişler asıldı ve sosyal mesafeyi koruma konusunda düzenli olarak anonslar yapıldı. Öte yandan korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından Büyükçekmece sahili boş kaldı. Ekiplerin vatandaşların evde kalması yönündeki uyarıları devam ediyor.

"Tüm pazarlarda zabıta ekiplerimizle birlikte denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz"

Denetimlere çok önceden başladıklarını belirten Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı "Büyükçekmece Belediyesi olarak 17 Mart'tan itibaren, İçişleri Bakanlığı'nın bu kararı gelmeden önce biz pazarlarda gıda ürünleri ve temizlik ürünleri hariç diğerlerinin satışını kaldırmıştık. Bu ürünleri kaldırdıktan sonra da tezgahların arasındaki mesafeyi de açmıştık. Şuanda da pazarcı esnafımıza eldiven ve maske dağıtıyoruz. Ürünlere vatandaşlarımızın dokunmaması için anonslarımızı yaptırıyoruz ve tüm pazarlarda zabıta ekiplerimizle birlikte denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

"İnsanların sağlığı için bakanımızın dediği tüm kurallara uymaya çalışıyoruz"

Pazar esnafı Hasan Yalap, "İnsanların sağlığı için bakanımızın dediği tüm kurallara uymaya çalışıyoruz. Maske ve eldivenlerimizi takıyoruz. Müşteri ile aramızdaki mesafeyi koruyoruz. Ayrıca meyve ve sebzeleri biz veriyoruz onlara kesinlikle dokundurtmuyoruz" şeklinde konuştu.

Büyükçekmece'de pazar tezgahlarına korona virüs denetimi

Kaynak: İHA

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Büyükçekmece'de pazar tezgahlarına korona virüs denetimi

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