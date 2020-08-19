Büyükçekmece'de korona virüs denetiminde kafe tuvaletinde dikkat çeken yazı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükçekmece'de korona virüs denetiminde kafe tuvaletinde dikkat çeken yazı

Büyükçekmece'de korona virüs denetimleri sırasında halk plajı yanında bulunan bir kafenin tuvalet kapısında yazan "Müşteri harici kullanmak 10 TL" yazısı dikkat çekti.

Büyükçekmece'de korona virüs denetiminde kafe tuvaletinde dikkat çeken yazı
19.08.2020 13:10 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:21

Büyükçekmece'de korona virüs denetimleri sırasında halk plajı yanında bulunan bir kafenin tuvalet kapısında yazan "Müşteri harici kullanmak 10 TL" yazısı dikkat çekti. İşletme sahibi, ücretsiz plaj yakınında oldukları için birçok insanın tuvaleti kullandığını ve hijyen sağlamakta zorlandıkları için böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı duyurusunun ardından 81 ilde yeni tip korona virüs salgını önleme amacıyla kamuya açık alanlarda denetimler gerçekleştiriliyor. Büyükçekmece'de gerçekleştirilen denetimlere Büyükçekmece Kaymakamı Mehmet Özel, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri katıldı. Kafe ve restoranlarda yapılan denetimler Kaymakam Özel tarafından işletme sahipleri bizzat uyarılarak kurallara uymaları istendi.

Konuyla ilgili konuşan Özel, denetimlerin her gün yapıldığını ifade ederek, "Bugün tüm sektörlere yönelik denetim gerçekleştiriyoruz. İnsanların toplu bir şekilde bulunduğu alanlarda toplu denetim yapıyoruz. Bu denetimlerde özellik sağlığımız için hepimiz için temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmasına dikkat ediyoruz bunu denetliyoruz. İşletmelerimize de bu konuda rehberlik edip vatandaşlarımızda bir farkındalık bilinç oluşturmak amaçlı denetim yapıyoruz. Bu konuda arkadaşlarımız işletmelere hangi konulara dikkat edilmesi gerektiğini uyarıyorlar. Bu denetimlerin önemi çok büyük çünkü bu denetimler sayesinde insanlar maske, mesafe ve temizlik konularına hassasiyet göstermeleri gerektiğini anlamış oluyorlar. Salgınla mücadeleye başarıya ulaşmamız da ancak temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymakla mümkün" dedi.

Dışarıdan gelenler olmasın diye tuvaleti 10 lira yaptı

Denetimler sırasında ücretsiz halk plajının bulunduğu bir kafeye de girildi. Kafe de kuralların uyulduğu görüldü. İşletmenin tuvalet kapısında bulunan "Müşteri harici kullanmak 10 TL" yazısı ise dikkat çekti.

Ücretsiz plaj yanında oldukları için birçok insanın tuvaleti kullanmaya geldiğini söyleyen işletme sahibi Fırat Albayrak, "Bir hijyen olsun istedik ve hastalık var. Dışarıdan gelen müşteri kullanmasın oturan müşterimiz temiz bir ortamda bulunsunlar tuvaletlerimiz temiz kalsın istedik" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi Magazin
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı Güncel
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu 3. Sayfa
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti Dünya
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
18 yaşındaki genç kadına cinsel saldırı iddiasıyla ilgili barodan açıklama: Şüpheli açığa alındı, soruşturmanın takipçisiyiz
18 yaşındaki genç kadına cinsel saldırı iddiasıyla ilgili barodan açıklama: Şüpheli açığa alındı, soruşturmanın takipçisiyiz
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Huzur ortamının sağlanmasıyla Hakkari'nin köylerinde 25 yıl sonra yeniden tarım başladı
Huzur ortamının sağlanmasıyla Hakkari'nin köylerinde 25 yıl sonra yeniden tarım başladı
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Alanyaspor'lu Fernandes, Arap ekibi Al Ittihad'a transfer oldu
Alanyaspor'lu Fernandes, Arap ekibi Al Ittihad'a transfer oldu
Papa'dan ülkesi Arjantin'de 'dünyanın ilk trans mahallesi' projesine destek verdi
Papa'dan ülkesi Arjantin'de "dünyanın ilk trans mahallesi" projesine destek verdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
ABD'nin en zengin 12 kişisinin serveti pandemi döneminde 1 trilyon doları geçti
ABD'nin en zengin 12 kişisinin serveti pandemi döneminde 1 trilyon doları geçti
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Eser Yenenler Tamer Karadağlı
Spor Süleyman Seba Ahmet Nur Çebi Mecnun Otyakmaz Robert Prosinecki Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Ateş Sabah Çocuk Karar
Şu an buradasınız: Büyükçekmece'de korona virüs denetiminde kafe tuvaletinde dikkat çeken yazı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 13:57:45. #1.15#
title