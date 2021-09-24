Büyükçekmece'de karısını boğarak öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de sosyal medya hesabına gelen mesaj nedeniyle tartıştığı eşi Sonbahar Özcan'ı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Ünal Özcan'ın, "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunuldu.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ünal Özcan ile tarafların avukatları katıldı.

Maktul Sonbahar Özcan'ın ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ünal Özcan'ın, eşi Sonbahar Özcan'ı sosyal medya kullanması nedeniyle duyduğu kıskançlığın etkisiyle boğarak öldürdüğünü belirterek, sanığın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Tarafların avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Sanık Ünal Özcan, "Bir insan durup dururken bir insanı öldürmez. 9 senelik evliliğimiz boyunca bir fiske bile vurmamıştım. Ben eşim bana ihanet ettiği için eylemi gerçekleştirdim. Başkaca bir diyeceğim yoktur." dedi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için taraf avukatlarına süre vererek, tutuklu sanığın bu halinin devamına hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 yıldır evli olan Sonbahar Özcan ile sanık Ünal Özcan'ın iki çocukları bulunduğu belirtilerek, sosyal medyayı aktif kullanan maktulün mesajlarını gören eşiyle tartıştığı anlatılıyor.

Ailesinin yanına giden Sonbahar Özcan'ın yakınlarının araya girmesi üzerine evlerine geri döndüğü aktarılan iddianamede, 19 Temmuz 2020'de sanık Ünal Özcan'ın yine sosyal medya üzerinden gelen bir mesaj nedeniyle tartıştığı eşinin boğazını sıkıp boğarak öldürdüğü, daha sonra durumu yakınlarına haber verdiği kaydediliyor.

İddianamede, "Sanığın eşi olan maktulü sosyal medya kullanmasından dolayı duymuş olduğu kıskançlığın etkisiyle boğarak kasten öldürdüğü anlaşılmıştır." ifadelerine yer verilerek, sanığın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.