Büyükçekmece'de hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı

Büyükçekmece'de 2 otomobil ve evlerden elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kumburgaz Yenimahalle Mahallesi'nde ikamet eden M.D. ve E.A'nın evine giren hırsızlar, 3 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayarı çaldı.

Söz konusu evlerde anahtarlarını aldıkları 2 otomobili çaldıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 4 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, 8 Ocak'ta şüpheli K.B.A, M.D, F.E. ve M.Ş.A'yı Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yakaladı. Adreslerde yapılan aramada, çalıntı 2 otomobil, 3 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 2 kaşe, 300 bin lira değerinde 3 çek ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Ele geçirilen çalıntı mallar, sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. tutuklanırken diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı