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Büyükçekmece'de eşini boğarak öldüren zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Büyükçekmece'de eşini boğarak öldüren zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi Büyükçekmece'de 9 yıllık eşi Sonbahar Özcan'ı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan zanlı hakkında mütalaa açıklandı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de eşini boğarak öldüren zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de 9 yıllık eşi Sonbahar Özcan'ı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan zanlı hakkında mütalaa açıklandı. Mütalaada sanık Ünal Özcan hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteminde bulunuldu.

Büyükçekmece'de 2 çocuğunun annesi, 9 yıllık eşi Sonbahar Özcan'ı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Ünal Özcan'ın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Ünal Özcan ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul Sonbahar Özcan'ın ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Ünal Özcan'ın eşi Sonbahar Özcan'ı sosyal medya kullanmasından dolayı duymuş olduğu kıskançlıkla boğarak öldürdüğünü belirtti. Mütalaada sanık Özcan'ın 'eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Taraf avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulunurken, sanık Ünal Özcan ise, "Bir insan durup dururken bir insanı öldürmez. Evliliğimiz boyunca bir fiske bile vurmamıştım. Ben eşim bana ihanet ettiği için eylemi gerçekleştirdim" dedi.

Sanık savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, taraf avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi. Ünal Özcan'ın ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 19 Temmuz 2020'de Büyükçekmece'de 39 yaşındaki Ünal Özcan'ın eşi Sonbahar Özcan'ın sosyal medya üzerinden başka erkekle mesajlaştığını gördüğü iddiasıyla boğazını sıkarak öldürdüğü olay anlatılmıştı. İddianamede çiftin 9 yıldır evli oldukları, iki çocuklarıyla beraber yaşadıklarına da yer verilmişti. Düzenlenen otopsi raporunda ise Sonbahar Özcan'ın ölüm sebebinin boyun basısı sonucu olduğu belirtilmişti. Alınan ifadelerde Özcan'ın cinayeti işlediğini samimi bir şekilde ifade ettiği anlatılmıştı. Savcılık, Ünal Özcan'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etmişti.

Büyükçekmece'de eşini boğarak öldüren zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Büyükçekmece'de eşini boğarak öldüren zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Büyükçekmece'de eşini boğarak öldüren zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Büyükçekmece'de eşini boğarak öldüren zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
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