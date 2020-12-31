Büyükçekmece'de denize atlayan kişiyi zabıta kurtardı

Büyükçekmece 'de intihar etmek istediği öne sürülen kişi denize atladı. Olay yerine gelen Büyükçekmece zabıta ekibinden biri denize girerek suya atlayan kişiyi kurtardı.

Olay öğle saatlerinde Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi sahil şeridinde yaşandı. Çevredekiler bir kişinin denize atlayarak intihar girişiminde bulunduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarın ardından zabıta ekipleri de olayın yaşandığı yere geldi. Büyükçekmece zabıtasında görevli Muharrem Demir denize atlayarak intihar girişiminde bulunan kişiyi kıyıya çekip çıkardı. İlk müdahalesi zabıta ekipleri tarafından yapılan kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı