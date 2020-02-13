Büyükbaş hayvan yetiştiricileri bilgilendiriliyor
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Büyükbaş hayvan yetiştiricileri bilgilendiriliyor

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında imzalanan "Düve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" protokolü kapsamında Kızılcaören Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

13.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:08
Büyükbaş hayvan yetiştiricileri bilgilendiriliyor

Belediyesi ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında imzalanan "Düve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" protokolü kapsamında Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


"Düve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" protokolü kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantılarının ikincisi Kızılcaören Mahallesi'nde düzenlendi. Toplantıya, Kızılcaören Mahalle Muhtarı Fesih Akkuş, Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Serhat Aydın, Veteriner Hekimler Derneği Eskişehir İl Temsilcisi Yücel Ekici, Tepebaşı Belediyesi Kırsal Kalkınma Müdürlüğü yetkilileri ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri katıldı.


Toplantıda, Veteriner Hekimler Derneği Eskişehir İl Temsilcisi Ekici tarafından sunum yapıldı. Ekici, sunumunda; süt maliyeti nelerden oluşuyor, rasyon (günlük yem) hazırlarken nelere dikkat edilmeli, düve yetiştiriciliğinde kayıt tutmanın önemi ve işletmeye getirisi, aile tipi işletmenin önemi ve maliyeti artıran faktörler konularında yetiştiricilere bilgi verdi. Daha sonra toplantı, mahalle sakinlerinin merak ettikleri konularda sorularının katılımcılar tarafından cevaplandırılması ve büyükbaş hayvancılığının daha ileri noktalara taşınabilmesi adına fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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