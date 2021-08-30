Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Trabzon Valiliği önündeki tören İstiklal Marşı'nın okunması Vali İsmail Ustaoğlu'nun konuşması Mehteran gösterisi Geçit Töreni TRABZON - Trabzon Valiliği Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Garnizon Komutan Vekili Albay...
Trabzon Valiliği önündeki tören
İstiklal Marşı'nın okunması
Vali İsmail Ustaoğlu'nun konuşması
Mehteran gösterisi
Geçit Töreni TRABZON - Trabzon Valiliği Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Garnizon Komutan Vekili Albay Erdem Canbolat'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan