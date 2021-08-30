Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
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Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan - Haberler | Güncel

Trabzon Valiliği önündeki tören İstiklal Marşı'nın okunması Vali İsmail Ustaoğlu'nun konuşması Mehteran gösterisi Geçit Töreni TRABZON - Trabzon Valiliği Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Garnizon Komutan Vekili Albay...

Trabzon Valiliği önündeki tören

İstiklal Marşı'nın okunması

Vali İsmail Ustaoğlu'nun konuşması

Mehteran gösterisi

Geçit Töreni TRABZON - Trabzon Valiliği Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Garnizon Komutan Vekili Albay Erdem Canbolat'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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