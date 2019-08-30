Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü

30.08.2019 12:29

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü Nusaybin ilçesinde yapılan törenle kutladı.



Tören, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu ve Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı İlkay Katı'nın Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Büstüne çelenk bırakmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Teğmen Ahmet Tolga Yılmaz tarafından yapıldı.

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını yaşadıkların kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Büyük Türk ulusunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, asil geçmişine sahip çıktığı 30 Ağustos Zaferi'nin 97. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanı içindeyiz. Bu zafer, tarihin her döneminde hür yaşamış olan yüce Türk ulusunun, ulu önderinin etrafında kenetlendiği ve milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde 'ya istiklal, ya ölüm' parolasıyla sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesinin tarihe altın harflerle yazılmış bir sonucudur. Bu zafer, yokluk ve kıtlıklara rağmen, dünyanın büyük güçlerini dize getirerek, dünyaya örnek tarihi mucizeleri gerçekleştiren ve Türk milletinin gerçek karakterini bir kere daha dosta düşmana gösteren milletimizin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarihte açtığı altın bir sayfadır."

Kaynak: AA