Büyük zafer 106. yılında törenlerle kutlandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü etkinlikleri düzenlendi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü etkinlikleri düzenlendi.

Atatürk anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene Kaymakam Fatih Görmüş, Sungurlu İlçe Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkan Vekili Personel Asteğmen Zekeriya Vardi, Belediye Başkan vekili Bahri Sezen, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Güncan, Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören, öğrencilerin şiirler okunmasıyla program sona erdi.

'Şehitler unutulmadı'

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü münasebetiyle ilçedeki şehitlik ziyaret edildi.

Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan Şehitlik ziyaretine Kaymakam Fatih Görmüş ve protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil koyarak dua etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı