Büyük taarruz'un yıl dönümünde 'zafer yürüyüşü'

26.08.2019 12:57

Kaynak: DHA

BÜYÜK Taarruz ve Zafer Haftası'nın 97. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine gelen yüzlerce kişi, 14 kilometrelik yolu yürüyerek Kocatepe 'ye çıktı.Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü dolayısıyla 'Zafer Yürüyüşü' öncesi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyündeki okul bahçesinde dün gece etkinlik gerçekleştirildi. Törene katılan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, TBMM Divan Katibi Üyesi ve CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu ve İbrahim Yurdunuseven, DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, gençler ve çok sayıda kişi ile o döneme ait asker kıyafetlerinin benzerlerini giyen askerler, Zafer Yolu Başlangıç Alanı'nda toplandı. Yüzlerce kişi, Türk bayrakları ile 97 yıl önce kazanılan zaferin manevi duygusunu yaşamaya çalıştı.'DEVLETİMİZ HER ZAMAN PAYİDAR OLSUN'Alanda düzenlenen törende konuşan AK Parti Milletvekili Veysel Eroğlu, 97 yıl önce atalarımızın kahraman orduyu Kocatepe'ye uğurladığını söyledi. Aynı anlayışla, aynı şuurla tüm katılımcıları Kocatepe'ye uğurlayacağını belirten Eroğlu, "Bundan 97 yıl önce aziz Atatürk ve silah arkadaşları Şuhut'ta Atatürk Evi olarak kurulmuş, restorasyon olan evde planlar hazırladı. 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece Büyük Taarruz kararı verildi. Kahraman ordumuz bu yolu takip ederek Kocatepe'ye kadar yürüdü. Dolayısıyla bu yola 'Zafer Yolu' diyoruz. Cenabı Allah'tan dileğimiz şudur; inşallah bize tekrar böyle İstiklal Marşları yazdırmasın. Devletimiz ilelebet payidar olsun veya aziz Atatürk'ün gösterdiği büyük hedeflere ulaşalım. Yani muasır medeniyet seviyesini yakalamak hatta üzerine çıkmak bizim en büyük idealimiz olması lazım" dedi.Daha sonra Zafer Yürüyüşü'nü başlatan Eroğlu, Kocatepe'ye doğru ilerleyen grubu karanfil vererek uğurladı. Etkinlik havai fişek gösterisiyle devam ederken, vatandaşlar o anları cep telefonlarına kaydetti.BAYRAĞIMIZ HER ZAMAN DALGALANACAKTIR7'den 77'ye yüzlerce insanın katıldığı Kocatepe yürüyüşünde bazı anne ve babalar çocuklarıyla birlikte yer aldı. Törene eşiyle katılan Murat Öner ise kendisinin de şehit torunu olduğunu belirtti. Kutlu bir zaferi yaşamanın gururunu yaşadığını aktaran Öner, "O günkü ruhu bizlerinde şu an yaşaması mükemmel bir şey. Korkmadan yaşamaya devam edeceğiz. Ocağımız kıyamete kadar tütecektir. Türk'ün ve Müslüman'ın bayrağı her yıl dalgalanacaktır" diye konuştu.'O GÜNÜ YAŞAMAK VE HİSSETMEK İSTİYORUZ'Kocatepe Yürüyüşü'ne Ankara'dan katılan Mejnun Sancak ise her yıl etkinliklere katılarak Kocatepe'ye yürüdüğünü söyledi. Coşkulu ve güzel bir yolculuk olduğunu belirten Sancak, "97 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve Türk askerinin yürüdüğü bu kutlu yolda biz de yürüyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz. 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece Türk askerinin neler yaptığını bizzat görmek, hissetmek ve yaşamak istiyoruz" dedi.'ÇOCUKLARIMIZ DA O ANLARI YAŞASIN İSTEDİK'Eşi, çocukları ve yakınlarıyla birlikte Zafer Haftası'na katılarak Kocatepe'ye yürüyen Önder Kılıçkaya, "Eşim ve çocuklarımla birlikte Kocatepe'ye yürüyeceğiz. Çok mutluyuz ve sevinçliyiz. Çocuklarımızın da o anları yaşaması için yola çıktık" dedi.'O ATMOSFERİ YAŞAMAK İSTEDİM'Yürüyüşe katılan Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci de 97 yıl önce elde edilen zaferin atmosferini yaşamak için yürüdüğünü söyledi. Merdivenci, şöyle dedi:"Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümünde bu atmosferde tüylerimiz diken diken oluyor. Kocatepe'den başlayan Büyük Taarruz için bugün yürüyüşe çıkmaya karar verdik ve hazırlık yapıyoruz. Biz bugün araçla ve pek çok imkan ile zor çıktığımız o tepelere atalarımız imkansızlıklar içerisinde çıkmışlar ve bize bu vatanı hediye etmişler. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz."