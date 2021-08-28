Büyük Taarruz'un 99. yılı kutlanıyor
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Büyük Taarruz'un 99. yılı kutlanıyor

Büyük Taarruz'un 99. yılı kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 99. Yılı dolayısıyla 17 subay 176 eratın şehit olduğu Afyonkarahisar'ın Anıtkaya köyündeki şehitlikte tören düzenlendi.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 99. Yılı dolayısıyla 17 subay 176 eratın şehit olduğu Afyonkarahisar'ın Anıtkaya köyündeki şehitlikte tören düzenlendi.

Merkeze bağlı Anıtkaya köyünde düzenlenen tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğretmen Üsteğmen Gülsün Kılıç Akın, burada yaptığı konuşmada, 13. Süvari Alayı'nın bu bölgede yaptığı taarruz ve baskın saldırılarla Yunan birliklerine zaman kaybettirdiğini söyledi.

Bölgede çok şiddetli çarpışmaların olduğunu dile getiren Akın, şöyle konuştu:

"Bu bölgede yapılan şiddetli muharebeler neticesinde 13, Süvari Alayı Yunan kuvvetlerine ağır kayıplar verdirmiştir. 13. Süvari Alayı'ndan 17 Subay ve 176 er şehit olmuş, 2 subay ile 32 er yaralanmıştır. Şehitler arasında 13. Süvari Alayı Komutanı Binbaşı Galip'te vardır. 13. Süvari Alayı bu taarruzu sonrasında yunan kuvvetlerine zaman kaybettirmiş, büyük taarruza katılacak Türk birliklerine zaman kazandırmıştır. Bu anıt kendilerine Türk milletinin sonsuza kadar yaşatma görevi verilen kahraman şehitlerimizin anısına dikilmiştir. Anıta baktığınızda vatan yolunda şehit olanların teslimiyetteki mutluluğu yüreğinizde hissederek, kendinizi Kurtuluş Savaşı destanını içinde bulacaksınız."

Anıtkaya Muhtarı Metiner İdis ise "Burada yaşanan çarpışmalarda Türk milleti düşmanlarına ya istiklal ya ölüm diyerek esaret altında yaşayamayacağını en net şekilde vermişlerdir." dedi.

Tören, askeri birliklerin tören geçişi ve şehitliğin dolaşılarak dua edilmesiyle sona erdi.

Afyonkarahisar Vali Vekili Mehmet Keklik, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ve köylüler de törende hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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