Büyük Taarruz'un 96. Yıl Dönümü Etkinlikleri

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Sakarya meydan muhaberesi ile büyük bir zafer kazanıldı. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 26 Ağustos sabahı büyük taarruz başladı. İstiklalimiz bu zaferle kazanıldı." dedi.

Eroğlu, Büyük Taarruz'un 96. yıl dönümü kutlamaları için memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine geldi.

İlçedeki "Atatürk Evi"ni ziyaret eden Eroğlu, burada Türkiye'nin farklı noktalarından gelen yüzlerce vatandaş ve sivil toplum örgütü üyelerine seslendi.

Atatürk evi önünde düzenlenen törende konuşan eski Eroğlu, son 150 yıldır milletin başından büyük badireler geçtiğini söyledi.

"Daha eskiye dönmek istemiyorum" diyen Eroğlu, şöyle konuştu:

"Ama 1699 Karlofça anlaşmasından sonra maalesef Osmanlı devleti çekilmek zorunda kaldı. Bildiğiniz gibi 93 denilen büyük harp. Türk-Rus harbi, arkasından Trablusgarp ve balkan harpleri, 1'inci cihan harbi, Çanakkale, Kut'ül Amare zaferleri. ve arkasından bu topraklar maalesef işgal edildi. Ancak Aziz Atatürk, 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a çıkarak büyük bir harekatı başlattı. Neticede bildiğiniz üzere Erzurum ve Sivas kongreleri ile 23 Nisan 1920 tarihinde TBMM'nin açılması ile Gazi meclisimiz devreye girdi. Düşünebiliyor musunuz? O tarihlerde düşman Polatlıya kadar ilerlemişti. Hatta mecliste müzakereler başlamıştı. Denildi ki acaba meclisi Ankara'dan Konya'ya mı taşıyacağız. Ama Atatürk kabul etmedi. Neticede gerçekten Sakarya meydan muhaberesi ile büyük bir zafer kazanıldı. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 26 Ağustos sabahı büyük taarruz başladı. İstiklalimiz bu zaferle kazanıldı."

Türkiye'nin birçok kentinden gelen üniversite öğrencileri, sivil toplum örgütleri üyeleri ve vatandaşların katılımları ile Şuhut Atatürk Evi'nde başlayan kutlama törenlerine eski Eroğlu'nun yanı sıra, Vali Mustafa Tutulmaz, DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, AK Parti Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Tuğgeneral Hurşit Arıcan, Havacı Tuğgeneral Sadık Uygur, Tuğgeneral İsmail Amanvermez, Tuğamiral İlker Özcan, Tuğgeneral Özdemir Şan, Tuğgeneral Bülent Çetin, Havacı Tuğgeneral Bülent Çetin katıldı.

Daha sonra Eroğlu, protokol üyeleri ile birlikte Atatürk evi önünde açılan hatıra defterine günün anlam ve önemini anlatan bir mesaj yazdı.

Mehter takımı eşliğinde devam eden Zafer Haftası kutlamaları, kortej eşliğinde ilçe merkezine kadar sürdü. Süvari birlikleri ve Jandarma Komutanlığına ait atçı birliklerinde eşlik ettiği kortejde Eroğlu, İzmir'e giden süvari birliğine Türk bayrağı ve savaşın yaşandığı bölgeden alınan toprak teslim etti.