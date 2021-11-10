Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Aramızdan Ayrılışının 83'üncü Yıl Dönümünde Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83'üncü yıl dönümü sebebiyle Üniversitemizin Kavacık Yerleşkesi'nde Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Durman, fakülte dekanları, MYO müdürleri, akademik, idari kadromuz ve öğrencilerimizin de katılımı ile anma töreni gerçekleştirildi. Saat 09. 05'te saygı duruşu ile başlayan törende İstiklal Marşı okundu.

10 Kasım 1938'de kaybettiğimiz Büyük Önder Atatürk'ü; aramızdan ayrılışının 83'üncü yıl dönümünde saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz…

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