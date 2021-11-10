Büyük Önder Atatürk, vefatının 83. yılında Washington'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında ABD'nin başkenti Washington'da anıldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atatürk'ün vefatı nedeniyle eski ABD Başkanı John F Kennedy'nin yayımladığı bir konuşma ile Atatürk'ün bir dış politika konuşması katılımcılara gösterildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, törende yaptığı konuşmada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve kuruluşundan önce gösterdiği çabalar, emekler ve gayretler ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda dış politika ile ilgili çabalarını elbette her platformda anlatmak durumundayız." İfadesini kullandı.

Atatürk'ün çizdiği yolda Türkiye'yi daha iyiye götürmek için çalışılması gerektiğini vurgulayan Mercan, "Biz hem Atatürk'e hem de silah arkadaşlarına çok şey borçluyuz. Hür ve özgür bir şekilde yaşayıp nefes alabiliyorsak ve modern bir Türkiye'nin temellerinin atıldığını hissediyorsak, Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinin ve yol göstericiliğinin bunda yer aldığını hepimizin kabul etmesi lazım." dedi.

Törende, Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Tansel Çokuysal, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington DC (SETA DC) Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat ve Northern Virginia Community College'da işletme bölümü öğrencisi Selen Bulca birer konuşma yaptı. Ayrıca, 5. sınıf öğrencisi Ezgi Gürsoy törende şiir okudu.

Törene, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Washington Temsilcisi Mustafa Lakadamyalı, Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Hazar İbrahim ile Washington civarında yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

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