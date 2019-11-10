Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:51

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Rize, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Ordu ve Artvin'de törenlerle anıldı.

Rize Valiliği önündeki törene, Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adem Amaç, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ile diğer ilgililer, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çeber ve Metin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından Atatürk'ün yaşamını yitirdiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.



Tören, Rize Belediyesi bando takımı eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.



Buradaki törenin ardından İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi.



Öte yandan bazı vatandaşlar da Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı.

Giresun

Giresun Hükümet Konağı önündeki törende, Vali Harun Sarıfakıoğulları ile Belediye Başkan Vekili Osman Öden, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.



Bazı sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.



Giresun Valiliği önündeki programın ardından tören, Giresun Belediyesi Vahit Sütlaş Sahnesi'nde devam etti.

Açılış konuşmaları sonrasında Atatürk konulu sunumlar yapılarak öğrenciler tarafından oratoryo gerçekleştirildi.

Ordu

Ordu Valiliğince düzenlenen anma programı çerçevesinde ilk tören, Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda yapıldı.

Törende, Ordu Valisi Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Büyük Önder'in yaşamını yitirdiği saat 09.05'te siren çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.

Buradaki törene protokol mensupları, daire müdürleri, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde, Altınordu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan anma programı gerçekleştirildi.



Gümüşhane

Gümüşhane Valiliği önündeki törene, Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, askeri yetkililer, öğrenciler ve şehit yakınları katıldı.

Törende Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, gazilerle Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından Atatürk'ün yaşamını yitirdiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Anma etkinlikleri, Gümüşhane Kültür Merkezi'nde düzenlenecek çeşitli programlarla devam edecek.

Artvin

Artvin'de Valilik önündeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen anma etkinlikleri, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Türel Türkkan'ın anıta çelenk sunumuyla başladı.

Saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunulan törende, İstiklal Marşı okunarak, bayraklar yarıya indirildi.

Buradaki törenin ardından anma programı Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde devam etti.

Artvin Kazım Karabekir Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılarak, şiirler okundu.



Program okullar arasında yapılan yarışmaların ardından Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirilmesiyle sona erdi.



Törenlere Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler de katıldı.

Trabzon

Trabzon'da Valilik önündeki törende Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunulan törende, İstiklal Marşı okunarak bayrak yarıya indirildi.

Törene, protokol üyeleri, daire müdürleri, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Anma etkinlikleri, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla sona erdi.

Kaynak: AA