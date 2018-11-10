Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Karaman Valisi Fahri Meral ve Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Meral, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 80'inci yılında rahmetle ve şükranla andıklarını aktardı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milleti müşterek bir ideal etrafında birleştirerek, önderlik ettiği İstiklal mücadelesi sonucunda elde edilen eşsiz zaferler ve kurduğu Cumhuriyet ile tüm dünyanın takdirini kazandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"O'nun, tarihe iz bırakan bir komutan ve lider yapan en büyük özelliği milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıdır. Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği ve gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni, ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla daha ileriye taşımak, daha güçlü, daha müreffeh bir ülke haline getirmek için var gücümüzle çalışmaktır."

Belediye Başkanı Çalışkan ise, istiklal mücadelesinde vatanını ve bayrağını kahramanca savunan, tüm zorlu koşullara rağmen geleceğine ve iradesine sahip çıkan aziz milletin, bugün de ülkeye yönelik tüm saldırıları bozguna uğratacak azim ve kararlılığa sahip olduğunu kaydetti.

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu ve gençlere emanet ettiği cumhuriyeti tam bağımsız olarak ilelebet muhafaza etmek, sürekli daha ileriye taşımak ve 2023 hedeflere ulaşmak için, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkesi etrafında birleştiklerini aktaran Çalışkan, "Bu düşüncelerle, vefatının 80. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.