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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Ulaş Güven - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde törenle anıldı.

Yüksekova Belediyesi önündeki tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi konferans salonunda devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

"Son Yolculuk" isimli sinevizyon gösterimi ve "Benim Adım Mustafa" isimli oratoryo gösteriminin ardından Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Resul Özdemir, 7. Hudut Alay Komutanı Albay Erdoğan Dur, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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