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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Nurettin Kilis - Haberler | Güncel
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'nci yılı dolayısıyla Eruh ilçesinde tören düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'nci yılı dolayısıyla Eruh ilçesinde tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan törene, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Albay Onur Volkan, kurum müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Eruh Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen törende de, öğrenciler şiirler okudu, şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye girenler öğrencilere ödülleri verildi.

AA / Nurettin Kilis - Son Dakika Haberleri
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