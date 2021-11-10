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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) anıldı.

Anma törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, dekanlar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

CÜ yönetimi, akademik ve idari personel, Daire Başkanlıkları Binası önünden törenin yapılacağı Kültür Merkezi'ne yürüdü. Kültür Merkezi önünde düzenlenen tören, saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilen bayrağın yarıya indirilmesi ile başladı.

Daha sonra Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Ergün Tarıkahya, "Atatürk'ü Anlamak ve Anma" konulu sunum yaptı.

Sunumun ardından Öğr. Gör. Tarıkahya'ya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç tarafından teşekkür belgesi verildi.

Program sonunda CÜ Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Ata'ya Saygı Koşusu'nda dereceye girenlere ödüllerini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Hazar ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Gül verdi.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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