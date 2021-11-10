Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

SİİRT (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'nci yılı dolayısıyla Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Türk bayrağı göndere çekildi.

Kurtalan Selahattin Eyyubi Ortaokulu Konferans Salonunda devam eden programda öğrenciler Atatürk'ün hayatını anlatan şiirler okudu.

"10 Kasım Son Yolculuk" adlı videonun gösteriminin ardından ilçede görev yapan müzik öğretmenlerinden oluşan koro Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Atatürk Haftası kapsamında düzenlenen şiir, kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Törene ve programa, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.