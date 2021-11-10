Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'nci yılı dolayısıyla Elazığ'ın Sivrice ilçesinde tören yapıldı.

Cumhuriyet Ortaokulundaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Sivrice Kaymakam Yunus Emre Vural, Belediye Başkan Vekili Ahmet Susam, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Anıl Kosalı, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Münir İnce, kurum temsilcileri, askeri ve mülki erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Kaymakam Vural ve Belediye Başkanı Vekili Susam Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Ortaokulu Konferans Salonunda devam eden programda 75. Yıl İMKB İlkokulu öğrencilerince hazırlanan şiirler okundu, Atatürk ile ilgili slayt gösterimi yapıldı.

Haberi Kaydet