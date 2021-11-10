Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta anma programı düzenlendi.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda, Vali Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Gaziantep Adliyesi Komisyon Başkanı Mustafa Alçık, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler de programa katıldı.

???????Anma programları, kentte düzenlenen etkinliklerle devam edecek.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Garnizon Komutanı Emin Mehmet Terzioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Vatandaşlar ve öğrencilerin de katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde devam eden törende, Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından etkinlikler düzenlendi. Tören, şiirler ve türkülerin okunması ile sona erdi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Öte yandan Türkoğlu ilçesinde de tarım işçileri ile Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, saat 09.05'te saygı duruşundu bulundu.

Malatya

Malatya'da da tören düzenlendi.

Ayrıca merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde dün çöken tek katlı binanın enkazında güvenlik tedbiri alan görevliler ile cadden geçen vatandaşlar da sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu.

Adıyaman

Adıyaman'da yeni valilik bahçesinde düzenlenen törende, Vali Mahmut Çuhadar ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da asri mezarlıktaki şehitlikte düzenlenen anma töreninde, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyaz ile 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga anıta çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törenin ardından Vali Erin ve berberindekiler, şehitlikte dua etti.

Programa Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.