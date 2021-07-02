Büyük Menderes Nehri'ndeki toplu balık ölümlerine inceleme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyük Menderes Nehri'ndeki toplu balık ölümlerine inceleme

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nde yaşanan toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nde yaşanan toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Nehirdeki tahliye kanalında çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneğine (EKODOSD) bildirdi.

Bölgeye giden dernek başkanı Bahattin Sürücü, yayın ve sazan balıklarının da aralarında bulunduğu toplu balık ölümlerinin olduğunu gördü.

Sürücü, yaptığı açıklamada, "Buradaki tüm ekosistem zarar görüyor. İlgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının buna bir çözüm üretmesi gerekiyor. Yoksa burada hiçbir canlı kalmayacak." diye konuştu.

Öte yandan Tarım ve Orman Müdürlüğünce balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldığı, sudan ve balıklardan numune alındığı öğrenildi.

Büyük Menderes Nehri'ndeki toplu balık ölümlerine inceleme
Büyük Menderes Nehri'ndeki toplu balık ölümlerine inceleme
Büyük Menderes Nehri'ndeki toplu balık ölümlerine inceleme
Büyük Menderes Nehri'ndeki toplu balık ölümlerine inceleme

Kaynak: Anadolu Ajansı

Büyük Menderes Nehri'nde fabrikaların kimyasal atıkları binlerce balığın ölümüne neden oldu
Büyük Menderes Nehri'nde fabrikaların kimyasal atıkları binlerce balığın ölümüne neden oldu
İkiz kız çocuğuna cinsel saldırı davasında sanıkların serbest bırakılmasına tepki
İkiz kız çocuğuna cinsel saldırı davasında sanıkların serbest bırakılmasına tepki
Gazeteci İrfan Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya hakaretten gözaltına alındı
Gazeteci İrfan Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya hakaretten gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Kenan Doğulu Kerem Kamışlı
Spor Cristiano Cedi Osman Mesut Özil Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyük Menderes Nehri'ndeki toplu balık ölümlerine inceleme - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 22:06:27. #1.15#

title