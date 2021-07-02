Büyük Menderes Nehri'ndeki toplu balık ölümlerine inceleme

Aydın'ın Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nde yaşanan toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nde yaşanan toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Nehirdeki tahliye kanalında çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneğine (EKODOSD) bildirdi.

Bölgeye giden dernek başkanı Bahattin Sürücü, yayın ve sazan balıklarının da aralarında bulunduğu toplu balık ölümlerinin olduğunu gördü.

Sürücü, yaptığı açıklamada, "Buradaki tüm ekosistem zarar görüyor. İlgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının buna bir çözüm üretmesi gerekiyor. Yoksa burada hiçbir canlı kalmayacak." diye konuştu.

Öte yandan Tarım ve Orman Müdürlüğünce balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldığı, sudan ve balıklardan numune alındığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı