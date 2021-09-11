Büyük Birlik Partisi (BBP) ilk defa Silopi'de parti binası açtı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Şırnak'ın Silopi İlçe Teşkilat Başkanlığı binası, düzenlenen törenle vatandaş ve partililerin katılımıyla hizmete açıldı.

BBP Silopi İlçe Başkanlığına Hüseyin Budak'ın atanmasıyla birlikte ilk defa ilçede parti binası açıldı. İlçe merkezinde düzenlenen törenle BBP Silopi İlçe Teşkilat Başkanlığı binası hizmete girdi. İl Başkanı Haci Güneş, vatandaş ve partililerin katımlıyla açılış gerçekleşti. BBP Şırnak İl Başkanı Haci Güneş, "Geçtiğimizi temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz kongrede ilçe başkanımız Hüseyin Budak'ın seçilmesiyle parti teşkilat büromuzu açma girişimini hızlandırdık. İlçe başkanımız Hüseyin Budak'a ve yönetimine başarılar diliyorum. Partimizin Silopi ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Partimiz 28 yıldır olduğu gibi bundan sonra da halkımızın hizmetindedir. Merhum Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nun, gençlerimizin bir elinde Kur'an-ı Kerim, diğer elinde bilgisayar, din, dil, ırk gözetmeksizin, kaynaşmış güçlü ve bağımsız bir Türkiye hayali için çalışıyoruz" dedi. - ŞIRNAK