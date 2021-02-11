Kolyelere okuyup-üfleyip kargoyla gönderiyorlarmış! Çökertilen çetenin büyü başına 4 bin 500 lira aldığı ortaya çıktı
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Kolyelere okuyup-üfleyip kargoyla gönderiyorlarmış! Çökertilen çetenin büyü başına 4 bin 500 lira aldığı ortaya çıktı

11.02.2021 12:59 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:45

Ankara'da muska yazma gibi yöntemlerle büyü yaptıklarını iddia eden 13 kişilik 'büyücü çetesi' çökertildi. Çetenin büyün yaptıklarını iddia ettikleri takıları 'okuyup-üfleyerek' kargoyla gönderdikleri ve hasta çocuğu olan ailelerin umutlarıyla oynadıkları ortaya çıkmasının yanı sıra, büyü başında 4 bin 500 lira aldıkları öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dün 15 adrese şafak vakti eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 'büyü yapma' vaadiyle dolandırıcılık yapan hepsi de Suriyeli 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Altındağ ilçesinde özel eşyalarla dizayn edip, büyü merkezine dönüştürdüğü evde yapılan aramada, büyü yapmada kullanılan öküz kafası, Arapça yazılı muska kağıtları, mumlar, sandalyeye bağlanmış oyuncak bebek ve heykeller bulundu.

HASTA ÇOCUKLARI OLAN AİLELERİN UMUTLARINI SÖMÜRMÜŞLER

Şüphelilerin emniyette işlemleri sürerken, operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre şüphelilerin, 'insan bağlama', 'insanları ayırma', 'zenginlik' ve 'araba sahibi olma' konularında büyü vaadiyle dolandırıcılık yaptığı saptandı. Çocukları hasta olan yurt dışındaki müşterileriyle görüntülü görüştükleri ve hasta çocukların fotoğraflarını okuyup-üfleyerek büyü yaptıklarını iddia ettikleri belirlendi.

KOLYE VE TAKI GÖNDERMİŞLER

Görüntülü görüştükleri müşterilerine, okuyup-üfledikleri yüzük, kolye ve künye gibi takıları da yaklaşık 4 bin 500 lira karşılığında kargoyla gönderdikleri öğrenildi. Şüphelilerin tamamının telefonunda Altındağ ilçesinde özel eşyalarla dizayn edilen büyü merkezinin görüntüleri çıktı. Ayrıca şüphelilerin çoğunun akraba olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, büyü başına yaklaşık 4 bin 500 lira aldığı saptandı.

Kolyelere okuyup-üfleyip kargoyla gönderiyorlarmış! Çökertilen çetenin büyü başına 4 bin 500 lira aldığı ortaya çıktı
Kolyelere okuyup-üfleyip kargoyla gönderiyorlarmış! Çökertilen çetenin büyü başına 4 bin 500 lira aldığı ortaya çıktı
Kolyelere okuyup-üfleyip kargoyla gönderiyorlarmış! Çökertilen çetenin büyü başına 4 bin 500 lira aldığı ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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