BUÜ'den İstiklal Şairi'ne Vefa

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), vefatının 85. yılında İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u düzenlediği bir dizi etkinlikle andı. Program kapsamında geniş katılımlı bir de panel düzenlendi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz üstlendi. Fen-Edebiyat Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu, ULUTÖMER Müdürü ve İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. M. Asım Yediyıldız ve İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bedri Mermutlu da etkinlikte konuşmacı olarak yer aldı.

Program Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, panel öncesi yaptığı konuşmasında, 2021 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" yılı ilan edildiğine vurgu yaptı. Bu vesileyle Üniversite olarak 12 Mart 2021 günü bir sempozyum düzenlediklerini, Üniversite senato üyeleri tarafından okunan İstiklal Marşı'nın görsellerinin kamuoyu ile paylaşıldığını açıklayan Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan; "Sempozyumda sunulan bildirilerin yeni yazılarla takviye edilerek basımını tamamladık. Sonunda "100. YILINDA İSTİKLAL MARŞI VE MEHMET AKİF" kitabını okuyucu ile buluşturduk. 2021 yılında bu yapılanlara ilave olarak Mehmet Akif'ın vefat yıldönümünde bir panel ile anmak istedik, ayrıca Kütüphane sergi salonunda da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif temalı bir kitap sergisi düzenledik. Başta sayın rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Panelin ilk konuşmacısı BUÜ Fen-Edebiyat Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu oldu. "Mehmet Akif'in Şiir Dünyası" başlıklı bir konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. A. Sınar Uğurlu, Mehmet Akif'in özellikle toplumu ayağa kaldıran ve silkeyelen bir kişi olduğunun altını çizdi. Akif'in Milli Mücadele yıllarında cephe cephe gezerek halkı bağımsızlığa çağırdığına belirten Uğurlu, Hak, hakikat, din ve iman konularında taviz vermeksizin çabaladığını dile getirdi.

BUÖ ULUTÖMER Müdürü ve İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. M. Asım Yediyıldız ise, "Mehmet Akif'in Tarih Şuuru" hakkında bir konuşma yaptı. Akif'in şiirlerinde saklı olan tarih anlayışından bahseden Yediyıldız, Milli Şair'in hiçbir zaman haksızlık karşısında susmadığını belirtti.

İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bedri Mermutlu da "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" başlıklı konuşmasında; "Akif'in marşa "Korkma! " diye başlaması çok anlamlıdır. Zira, Hicret esnasında Hz. Muhammed (S. A. V. ) de mağara arkadaşı Hz. Ebubekir'e korkmaması gerektiği ifade etmiştir. Akif de bundan esinlenerek marşa böyle başlamıştır. Zaman zaman İstiklal Marşı'na alternatif marşlar yazılmaya çalışıldı. Hatta halkın Akif'i unutması için çaba gösterildi. Bir dönem yapılan bu tür teşebbüsler ve alternatif yeni bir marş yazma çıkışlarının halk nezdinde itibar görmediğini" diye konuştu. Mermutlu, İstiklal Marşı'nda yer alan, "hilal" kelimesinin kullanılmasının çok anlamalı olduğunu, zira bu kavram ile "Kelime-i Tevhid"in kast edildiğinin altını çizdi.

Panel sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, panelistlere Teşekkür Belgelerini takdim etti. Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan da Rektör Yardımcısı Yılmaz'a Hattat Mahmut Şahin tarafından yapılan "Ya Hazret-i Mehmed Akif" yazılı bir tablo hediye etti.

BUÜ'nün bastığı "100. YILINDA İSTİKLAL MARŞI VE MEHMET AKİF" adlı kitap tüm katılımcılara ücretsiz dağıtıldı. Etkinlik, Kütüphane Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" temalı kitap sergisinin gezilmesi ile sona erdi.

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