Bütün belediye personeli aşı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bütün belediye personeli aşı oldu

Bütün belediye personeli aşı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüse karşı başlatılan aşılama kampanyası kapsamında Günyüzü Belediyesi'nin bütün personeli aşı oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüse karşı başlatılan aşılama kampanyası kapsamında Günyüzü Belediyesi'nin bütün personeli aşı oldu.

Günyüzü Belediyesi çalışanları koronavirüs salgınına karşı aşılandı. Aşılama hakkında bilgi veren Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, "Sağlık çalışanlarımız, Günyüzü Şehit Melih Özcan İlçe Devlet Hastanesinde 69 personelimizin aşılamasını tamamladı. Biz belediye olarak sağlık kurumlarımıza ve çalışanlarımıza en büyük desteği veriyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyorlar. Bu kapsamda da bu aşılamaların yapılması çok önemli. Hastane Başhekimiz Uğur Canbay ve hastane personelimize teşekkür ederim" dedi. - ESKİŞEHİR

Bütün belediye personeli aşı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Muğla'da şehit olan polis memuru Ercan Yangöz'ün Denizli'deki ailesine acı haber ulaştı
Muğla'da şehit olan polis memuru Ercan Yangöz'ün Denizli'deki ailesine acı haber ulaştı
Son dakika haber | Bodrum'da polis silah kaçakçılarıyla çatıştı: 1 şehit, 1 polis yaralı (3)
Son dakika haber | Bodrum'da polis silah kaçakçılarıyla çatıştı: 1 şehit, 1 polis yaralı (3)
Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu
Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Bülent Turan Boris Johnson Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Roland Garros Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bütün belediye personeli aşı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 14:04:16. #1.16#

title