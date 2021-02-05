Bütçesi Uzay Gemisinden Pahalı (!) Olan Uzay Filmleri

Son yıllarda uzay araştırma yapan ülke sayısı arttı. Bunlardan biri Hindistan. Fakir bir ülke olarak bilinse de yazılım konusunda ileri düzeyde. Uzay konusunda araştırmalarını ilerleten ülke yeni uzay araçları yapmaya başladı. Chandrayaan-2 isimli uzay aracını 85 milyon dolar maliyetle yaptı. Bu fiyat yüksek gibi görünse de bir uzay aracı için oldukça düşük. Hatta o kadar düşük ki bu maliyetten fazla çekilen uzay filmleri var.

Gravity

İki uzay filmin çarpışması sonucunda iki uzay mekiği paramparça olur. İki bilim insanı uzayda baş başa kalırlar. Dünya ile iletişimleri tamamen kopmuştur. İkili dünyaya dönüşün yollarını ararlar. 100 milyon dolar bütçeyle çekilmiştir.

Interstellar

Gelecekte iklim değişikliklerine bağlı olarak artan kuraklık sebebiyle tehlike içerisindedir. Kuraklık insanlığı yok olma tehlikesi ile baş başa bırakmıştır. Tam bu esnada keşfedilen bir solucan deliği, insanlığın kurtulma umudunun yeşermesine sebep olur. Bir grup kaşif, bu solucan deliğinden geçip boyut değiştirerek insanlık tarafından daha önce ulaşılamamış noktalara ulaşmak ve insanlık için yeni yaşam alanları araştırmak niyetindedir. Zaman tabi ki dünyadan çok farklıdır. Filmin bütçesi 165 milyon dolardır.

Avatar

Usta yönetmen James Cameron'ın 2010'da vizyona giren filmi Avatar döneminde efektlere eleştirmenlerden tam not almıştı. Ölen ağabeyi yerine Pandora adlı gezegene giden Jack isimli eski askerin yerel halk olan Na'vilerin arasında ki yaşamını konu ediyor. Film 237 milyon dolarla pek çok uzay aracından pahalıya çekilmiştir.

Marslı

Mark Watney adlı astronot Marsta ki fırtınada öldü sanılıp orada bırakılıyor. Astronot uyandığında kendini Mars'ta tek başına bulur. Mark, Mars'ta tek başına yaşam mücadelesi verir.

NASA onu Dünya'ya ger getirmek için uğraşır. Mars'ı konu eden filmlerden biri olan Marslı 108 milyon dolar bütçeyle çekildi.

Galaksinin Koruyucuları

Galaksinin Koruyucuları, evrenin kontrolünü ele geçirmeye çalışanları durdurmaya çalışan bir grup suçlunun hikayesini konu ediyor. Kendisine Star-Lord lakabını takan maceracı Peter Quill, esrarengiz bir küreyi çalınca güçlü, hırslı ve ihtiraslı bir kötü adam olan Ronan'la başı derde girer. Ronan'ın tek amacı küreyi ele geçirmektir ve bu hayali tüm evreni tehdit altına alabilir.

Quill, ondan kurtulmak isterken bir anda kendisini birbiriyle hiçbir ilgisi olmayan uyumsuz bir ekibin içerisinde bulur; tehlikeyi yok etmek isteyen Star-Lord, silahlı bir rakun olan Roket, Rakun'un yoldaşı olan ağaç kılıklı Groot, ölümcül yeşil kadın Gamora ve gözünü intikam hırsı bürümüş Yokedici Drax ile işbirliği içerisine girer. Film yaklaşık 195 milyon dolara çekilmiştir.

Star Wars: Güç Uyanıyor

Ünlü serinin 2015 yılında çekilen filmi. Karanlık Taraf olan İlk Düzen'den (First Order) kaçarak hayatta kalma ve droid BB-8'e verilen gizli görevi yerine getirmesini konu ediyor. Güç'ün yeni sahibine seslenmesiyle de farklı bir boyut kazanıyor. Filmin bütçesi 200 milyon dolar kadardır.

Kaynak: Space Mag Türkiye