Bütçe görüşmelerinde HDP'den Meclis'te Kürtçe konuşalım çağrısı

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde söz alan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Türkiye'de Kürt sorununun devam ettiğini öne sürdü ve bunun bir göstergesinin de Meclis'te Kürtçe konuşamadıkları olduğunu söyledi. Meclis Başkanı Şentop ise, "Prensip olarak genel kurulda gerekse konuşmalarda tutanaklar Türkçe olarak tutulur" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 12 gün sürecek 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri başladı. Bütçe görüşmelerinde HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın açıklamaları dikkat çekti.

"ÇÖZDÜK DEDİĞİ NEDİR DİYE BAKIYORUZ"

Sancar, Meclis'te Kürtçe konuşulamadığını belirtirken, konuşma yapıldığında da tutanaklara 'X' olarak geçildiğine değindi. Bunun Kürt sorunu olduğunu savunan Sancar, "Cumhurbaşkanı geçen gün 'Bu ülkede Kürt sorunu yoktur çözdük' dedi. 'Kürt sorunu vardır' dediği zamanları biliyoruz çözdük dediği nedir diye bakıyoruz" dedi.

"BİLİYORUM, DAHA ÖNCE GÖRDÜM"

Açıklamalarına devam eden Sancar, "Kürtçe konuşsam, çatısı altında konuştuğumuz Meclis'in tutanaklarında bilinmeyen dil olarak yer alır. Arapça konuşsam Arapça olarak girer, biliyorum daha önce gördüm" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRATİK CUMHURİYET FORMUNDA ÇÖZEBİLİRİZ"

Sancar daha sonra, "İngilizce konuşsam İngilizce girecek ama Kürtçe girmiyor. Bundan daha açık kanıt var mıdır Kürt sorunun varlığına. Türkiye'nin Kürt sorunu da demokrasi sorunu da iç içedir bunları ancak demokratik cumhuriyet formunda çözebiliriz" şeklinde konuştu.

"TÜRKÇE OLMAYAN KELİME KULLANILMIŞTIR NOTU DÜŞÜLÜYOR"

Meclis Başkanı Mustafa Şentop ise Sancar'ın konuşmasının ardından "Prensip olarak genel kurulda gerekse konuşmalarda tutanaklar Türkçe olarak tutulur. Türkçe dışında dil kullanıldığı zaman, bilinmeyen dil ifadesi yazılmıyor. Onun yerine dip not olarak Türkçe olmayan kelime kullanılmıştır notu düşülüyor." dedi.