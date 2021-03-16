İstanbul Sabiha Gökçen'den Bakü seferleri yeniden başlıyor
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İstanbul Sabiha Gökçen'den Bakü seferleri yeniden başlıyor

16.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:46
İstanbul Sabiha Gökçen'den Bakü seferleri yeniden başlıyor

Azerbaycan Hava Yolları'nın alt markası Buta Airways, salgın nedeniyle 14 Mart 2020'de geçici olarak durdurduğu İstanbul Sabiha Gökçen-Bakü seferlerini yeniden başlattı.

Azerbaycan Hava Yolları'nın alt markası Buta Airways, salgın nedeniyle 14 Mart 2020'de geçici olarak durdurduğu İstanbul Sabiha Gökçen-Bakü seferlerini yeniden başlattı.

18 Mart'ta başlayacak uçuşlar pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün, karşılıklı olarak gerçekleşecek.

Buta Havayolları, pandemi öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bakü'ye haftada 7 gün uçuş gerçekleştiriyordu. Buta Havayolları, Sabiha Gökçen'den yaptığı uçuşları pandemi nedeniyle durdurma kararı alıp sonrasında yeniden uçma kararı alan 9'uncu yabancı havayolu olma özelliğine sahip.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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