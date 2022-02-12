Büşra Pekin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Büşra Pekin kimdir?
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12 Şubat 2022 Şarkılar Bizi Söyler konukları kimlerdir merak ediliyor. Programın bugünkü konuklarından birisi Büşra Pekin oldu. Bunun ardından izleyiciler, Büşra Pekin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, şarkıları neler? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Büşra Pekin kimdir? Hayatı ve biyografisi nedir merak etti. İşte detaylar...
Şarkılar Bizi Söyler konuğu Büşra Pekin kimdir? Büşra Pekin kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Büşra Pekin evli mi? Büşra Pekin rol aldığı yapımlar nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Büşra Pekin kimdir?
BÜŞRA PEKİN KİMDİR?
Büşra Pekin (30 Haziran 1982, Suudi Arabistan), Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur.
Aslen İzmirlidir. Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümünden mezundur. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır ve hâlen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaktadır. En sevilen tiplemelerinden biri de "Havuçlu Anne"dir. 2010'da, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.
FİLMOGRAFİSİ
Sinema:
- 2007 : Kutsal Damacana : Selen : Başrol oyuncusu
- 2009 : Neşeli Hayat : Ayla Şenyurt : Başrol oyuncusu
- 2010 : Çok Filim Hareketler Bunlar : Hatice : Başrol oyuncusu/Senaryo yazarı
- 2010 : Gişe Memuru : Nevra : Yardımcı oyuncu
- 2013 : Mutlu Aile Defteri : İsmet Taşyumruk : Başrol oyuncusu
- 2014 : İtirazım Var : Nebahat Kuzu : Başrol oyuncusu
- 2014 : Hadi İnşallah : Pucca : Başrol oyuncusu
- 2014 : Mucize : Gülten (Güle) : Başrol oyuncusu
- 2015 : Nadide Hayat : Konuşan Kaplumbağa : Seslendirme
- 2016 : Benim Adım Feridun : Hayal : Başrol oyuncusu
- 2017 : Kolonya Cumhuriyeti : Mualla : Başrol oyuncusu
- 2017 : Tatlım Tatlım : Tatlım : Başrol oyuncusu
- 2019 : Fırıncının Karısı : Ferdane : Başrol oyuncusu
- 2020 : Bayi Toplantısı : Övgü : Başrol oyuncusu
- 2022 : Dilberay : Dilber Ay : Başrol oyuncusu
Televizyon:
- 2002 : En Son Babalar Duyar : Esma : Konuk oyuncu
- 2003 : Hayat Bilgisi : Öğrenci : Figüran
- 2006 : Bir Demet Tiyatro : Songül : Konuk oyuncu
- 2006 : Fırtına : Melahat : Yardımcı oyuncu
- 2008 : Sınıf : Melek : Yardımcı oyuncu
- 2008-2010 : Çok Güzel Hareketler Bunlar : Büşra : Başrol oyuncusu/Senaryo yazarı
- 2010 : Geniş Aile : Behice : Konuk oyuncu
- 2011 : Muhteşem Yüzyıl : Şirin Hatun (Bohçacı Şirin) : Konuk oyuncu
- 2011 : Aşağı Yukarı Yemişlililer : Menekşe : Başrol oyuncusu/Senaryo yazarı
- 2012 : Annem Uyurken : Defne : Başrol oyuncusu
- 2012 : İşler Güçler : Ecevit Tersyatan (Ece) : Yardımcı oyuncu
- 2014-2015 : Kardeş Payı : Ev sahibi kadın : Konuk oyuncu (1, 23. bölüm)
- 2014 : Kim O! : Hatice (Havuçlu Anne) : Başrol oyuncusu
- 2015 : Komedi Türkiye : Kendisi : Konuk oyuncu (5. bölüm)
- 2016 : Buyur Bi'de Burdan Bak : Kendisi : Takım kaptanı
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