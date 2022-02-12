Büşra Pekin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Büşra Pekin kimdir?

Şarkılar Bizi Söyler konuğu Büşra Pekin kimdir? Büşra Pekin kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Büşra Pekin evli mi? Büşra Pekin rol aldığı yapımlar nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Büşra Pekin kimdir?

BÜŞRA PEKİN KİMDİR?

Büşra Pekin (30 Haziran 1982, Suudi Arabistan), Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur.

Aslen İzmirlidir. Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümünden mezundur. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır ve hâlen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaktadır. En sevilen tiplemelerinden biri de "Havuçlu Anne"dir. 2010'da, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

FİLMOGRAFİSİ

Sinema:

2007 : Kutsal Damacana : Selen : Başrol oyuncusu

2009 : Neşeli Hayat : Ayla Şenyurt : Başrol oyuncusu

2010 : Çok Filim Hareketler Bunlar : Hatice : Başrol oyuncusu/Senaryo yazarı

2010 : Gişe Memuru : Nevra : Yardımcı oyuncu

2013 : Mutlu Aile Defteri : İsmet Taşyumruk : Başrol oyuncusu

2014 : İtirazım Var : Nebahat Kuzu : Başrol oyuncusu

2014 : Hadi İnşallah : Pucca : Başrol oyuncusu

2014 : Mucize : Gülten (Güle) : Başrol oyuncusu

2015 : Nadide Hayat : Konuşan Kaplumbağa : Seslendirme

2016 : Benim Adım Feridun : Hayal : Başrol oyuncusu

2017 : Kolonya Cumhuriyeti : Mualla : Başrol oyuncusu

2017 : Tatlım Tatlım : Tatlım : Başrol oyuncusu

2019 : Fırıncının Karısı : Ferdane : Başrol oyuncusu

2020 : Bayi Toplantısı : Övgü : Başrol oyuncusu

2022 : Dilberay : Dilber Ay : Başrol oyuncusu

Televizyon:

2002 : En Son Babalar Duyar : Esma : Konuk oyuncu

2003 : Hayat Bilgisi : Öğrenci : Figüran

2006 : Bir Demet Tiyatro : Songül : Konuk oyuncu

2006 : Fırtına : Melahat : Yardımcı oyuncu

2008 : Sınıf : Melek : Yardımcı oyuncu

2008-2010 : Çok Güzel Hareketler Bunlar : Büşra : Başrol oyuncusu/Senaryo yazarı

2010 : Geniş Aile : Behice : Konuk oyuncu

2011 : Muhteşem Yüzyıl : Şirin Hatun (Bohçacı Şirin) : Konuk oyuncu

2011 : Aşağı Yukarı Yemişlililer : Menekşe : Başrol oyuncusu/Senaryo yazarı

2012 : Annem Uyurken : Defne : Başrol oyuncusu

2012 : İşler Güçler : Ecevit Tersyatan (Ece) : Yardımcı oyuncu

2014-2015 : Kardeş Payı : Ev sahibi kadın : Konuk oyuncu (1, 23. bölüm)

2014 : Kim O! : Hatice (Havuçlu Anne) : Başrol oyuncusu

2015 : Komedi Türkiye : Kendisi : Konuk oyuncu (5. bölüm)

2016 : Buyur Bi'de Burdan Bak : Kendisi : Takım kaptanı

Haberler.com - Gündem