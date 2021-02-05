Başından vurularak öldürülen genç kızın ölümündeki sır perdesi aralandı
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Başından vurularak öldürülen genç kızın ölümündeki sır perdesi aralandı

05.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:50

Tokat'ta yaşayan 17 yaşında Büşra Konyar, başına isabet eden yorgun mermi tarafından hayatını kaydetti. Yapılan soruşturma sonucu Konyar'ın, hayatına mal olan merminin Ömer Kaya'ya ait tabancadan çıktığı tespit edildi.

Tokat Erbaa'da başına yorgun mermi düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büşra Konyar'ın ölümüne neden olduğu şüphesi ile Ömer Kaya, gözaltına alınmıştı. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarda tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, yaşanan olaydaki sır perdesi de aralandı.

Başından vurularak öldürülen genç kızın ölümündeki sır perdesi aralandı

İLK DURUŞMA BEKLENİYOR

Otopside genç kızın başından çıkartılan mermi Samsun'a balistik incelemeye gönderildi. Yapılan incelemede merminin Ömer Kaya'ya ait tabancadan çıktığı tespit edildi. Tutuklu yargılanan Kaya'nın soruşturma dosyasının tamamlanmasının ardından ilk duruşmaya çıkartılması bekleniyor.

ZANLI OLAYI İNKAR ETMEDİ

Polis ekipleri yaptığı kapsamlı çalışmayla merminin geldiği açıdan yola çıkılarak, 4 mahallede araştırma yaptı. Mevlana Mahallesi Seyrantepe bölgesinden silahın ateşlendiğini tespit eden ekipler o saatlerde bölgede görülen bir aracı incelemeye aldı. Araçtan zanlıya ulaşan ekipler, bölgede yaptıkları aramada kovan tespit etti. Gözaltına alınan Ömer Kaya havaya ateş açtığını inkar etmedi.

Başından vurularak öldürülen genç kızın ölümündeki sır perdesi aralandı

OLAYIN DETAYLARI

Nakşiye ve İbrahim Konyar çiftinin 3 çocuğundan Hanife Büşra Konyar, alışverişten eve dönerken, kuzeni Şevval Keskin ile yürüdüğü sırada başına yorgun mermi isabet etti .Yaklaşık bir ay önce meydana gelen olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Konyar, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Başından vurularak öldürülen genç kızın ölümündeki sır perdesi aralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN KONYAR

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