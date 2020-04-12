18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı
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Polis, kavga, Mamak, 3. Sayfa, Güncel

18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı

Ankara'nın Mamak ilçesinde 18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin oturduğu binanın önüne giderek penceresini taşladı. Genç kız, kendisine engel olmak için inen eski sevgilisinin annesini de bıçakladı.

12.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:19
18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı

Ankara'nın Mamak ilçesinde Büşra G. (18), eski sevgilisi Seyfullah K.'nin (23) oturduğu binanın önüne giderek penceresini taşladı. Büşra G, kendisine engel olmak için aşağı inen, eski sevgilisinin annesi Fadime K'yi de bıçakla yaraladı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

ESKİ SEVGİLİSİNİN EVİNİ TAŞLADI

Olay, saat 11.00 sıralarında, Mamak'ın Şahapgürler Mahallesi 1246'ncı Sokak'ta meydana geldi. Büşra G, bir süre önce ayrıldığı ve aynı mahallede yaşayan eski sevgilisi Seyfullah K'nin ailesi ile birlikte oturduğu apartmana gitti. Koronavirüsle mücadele kapsamındaki sokağa çıkma yasağını da ihlal eden Büşra G, binanın giriş katında oturan Seyfullah K'nin evinin penceresini taşlamaya başladı.

18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı

ESKİ SEVGİLİSİNİN ANNESİ BIÇAKLADI

Bunun üzerine Seyfullah K'nin annesi Fadime ile babası Necati K, dışarı çıkarak, genç kıza müdahale etmek istedi. Büşra G. ise eski sevgilisinin anne ve babasına bıçakla saldırdı. Fadime K, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı

ESKİ SEVGİLİNİN BABASI DA BIÇAKLANDI

Kavga sırasında olay yerine gelen Büşra G'nin babası Hakan G. de yanındaki bıçakla Necati K'ye saldırdı. Seyfullah K. de dışarı çıkarak eski sevgilisi ve onun babasına müdahale etti. Büşra , bu sırada eski sevgilisini de bıçaklamaya kalkıştı. Genç kız ile babası Hakan G, bir süre sonra olay yerinden kaçtı.

18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı

GÖZALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kavga sonrası polis, Büşra G. ile babası Hakan G'yi gözaltına aldı. Olayda yaralanan Fadime K. ile Necati K. çifti ise hastanede tedaviye alındı.

18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı

Kaynak: DHA

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Haber Yorumları (1)
ERKEĞE ŞİDDET: Hani nerde '''' ERKEĞE ŞİDDET '''' başlıkları.
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