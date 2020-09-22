Buse İskenderoğlu: Artık konu kapansın
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Buse İskenderoğlu: Artık konu kapansın

Miss Turkey 2016 birincisi olarak Buse İskenderoğlu, önceki gün City's Nişantaşı'ndan çıkarken objektife yansıdı.

Buse İskenderoğlu: Artık konu kapansın
22.09.2020 09:12 | Son Güncelleme: 22.09.2020 09:16

Miss Turkey 2016 birincisi olarak Buse İskenderoğlu, önceki gün City's Nişantaşı'ndan çıkarken objektife yansıdı. 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın Boğaz'daki bir yalıda verdiği partiye katılan İskenderoğlu'na orada bulunan bazı kişilerde koronavirüs çıktığı hatırlatıldı. Konu hakkında konuşmak istemediğini ifade eden model, "Konu kapansın artık. Siz sorunca cevaplıyorum ve konu uzayıp gidiyor. O yüzden ne olur bu konuyu artık sormayın. Bu şekilde gündeme gelmek istemiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com

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