Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulun'da Kütüphane Açılışı Yapıldı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulun'da kütüphane açılışı gerçekleşti.

Açılışa Kaymakam Serkan Keçeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, kütüphanenin yapımına katkıda bulunan hayırseverler, okul müdürleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul-Veli-Öğretmen işbirliği ile tamamlanan okul kütüphanesi açılışına katılan Kaymakam Serkan Keçeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş kütüphaneyi gezerek çeşitli incelemelerde bulundu ve kütüphanenin yapımına katkıda bulunan hayırseverlere plaketlerini taktim ettiler.

Kaymakam Serkan Keçeli yaptığı açılış konuşmasında; "Kütüphanelerin öğrenciler için çekim alanı olacak şekilde tasarlanmasını ve öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılmasının çok önemli olduğu vurgusunda bulunarak kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Kaymakam Serkan Keçeli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, açılış sonrası karşılaştığı Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri ile de bir süre sohbet ederek okul müdürü ve öğretmenlerinden; öğrencilerin genel durumu hakkında bilgi aldı. - ZONGULDAK