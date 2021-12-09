Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Bikebako'nun tercihi "Annenin feryadı" fotoğrafı oldu

ANKARA (AA) - Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Bikebako, haber, spor ve yaşam kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Bikebako, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", spor kategorisinde Dmitriy Golubovich'in "Topun peşinde", yaşam kategorisinde de Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların dansı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Büyükelçi Bikebako, kategorilerdeki fotoğrafların hepsinin çok güzel, fotoğrafları çekenlerin gerçekten işlerinin uzmanı olduğunu belirterek seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Haber kategorisinde tercihini Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı" başlıklı fotoğraftan yana kullanan Bikebako, "Bir annenin enkaz bölgesinde böyle bir acı yaşaması çok dokunaklı. O kadar kötü durumdayken fotoğrafının çekileceğini tahmin edemezdi. Bu da fotoğrafı daha da etkileyici kılıyor." diye konuştu.

Spor kategorisinde Dmitriy Golubovich'in "Topun peşinde" başlıklı fotoğrafına oy veren Bikebako, bu fotoğrafın kendisi için özel bir anlamı olduğunu belirterek, "Zaten sporu seven biriyim. Hatta ülkemde 2. ligdeki bir takımın başkanlığını yaptım. Spor kategorisindeki fotoğraflar oldukça eğlenceli. Kalecinin topu takip ettiği sahnede başka birinin gol atmak için verdiği mücadeleyi görmek çok güzel. O hareketli anı yakalamak yetenek istiyor, kolay bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Bikebako, "Kuşların dansı" başlıklı fotoğrafla ilgili olarak da doğayı çok seven biri olduğunu ve fotoğrafta gördüğü güzelliklerin dikkatini çektiğini kaydetti.

Büyükelçi Bikebako, oylamadaki bütün fotoğrafların profesyonel ve hepsinin kendine has bir mesaja sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

AA / Emre Karaca - Son Dakika Haberleri

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