Koronavirüsü önlemeye yönelik geliştirilen burun spreyinin güvenli olduğu raporlandı

Yakın Doğu Üniversitesi'nin Kovid-19'u önlemeye yönelik proje ortağı olduğu koruyucu burun spreyini güvenirlilik testleri tamamlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemeye yönelik proje ortağı olduğu koruyucu burun spreyinin yapılan güvenirlilik testlerinde herhangi bir sitotoksik etkiye rastlanmadığı ve spreyin güvenli olduğu rapor edildi.

ANTİ-OKSİDAN ETKİYE SAHİP

Kovid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2'nin hücrelere bulaşmasını etkisiz hale getirmesi için geliştirilen koruyucu burun spreyinin toksisite deneylerinde, sitotoksik olmadığı ve hücrelere zarar vermediği bildirildi.

HepG-2 ve CaCo hücre hatlarında kullanım dozu on kata kadar yapılan denemelerde koruyucu burun spreyinin toksik etki yapmadığı ve hücrelere zarar verici bir değişikliğe neden olmadığı belirlendi. Burun spreyinin güvenli olup olmadığı ve muhtemel yan etkilerinin araştırıldığı deneylerde, spreyin aynı zamanda iyi bir anti-oksidan aktiviteye sahip olduğu saptandı.

İTALYA'DA TEST EDİLDİ

İtalya'da proje ortakları tarafından 87 kişi üzerinde test edilen koruyucu burun spreyinin kullanımı sırasında yan etkisinin ve ilaç etkileşimlerinin olmadığı belirlendi. Güvenirlilik profili değerlendirilen spreyin güvenli olduğu rapor edildi. SARS-CoV-2'nin hücrelere bulaşmasını etkisiz hale getirmesi için geliştirilen koruyucu burun spreyi, zeytin yaprağından elde ediliyor ve içerisindeki etken maddeler anti-viral ve anti-oksidan özellikler taşıyor.

RAPOR DERGİDE YAYINLANACAK

Güvenirlilik testleri tamamlanan ve laboratuvar deneylerinde herhangi bir olumsuz reaksiyona rastlanmayan burun spreyinin güvenirliliği ile ilgili rapor, uluslararası indekslerde taranan bilimsel bir dergide yayınlanmak üzere kabul edildi.