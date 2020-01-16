Burun estetiğinde dikkat edilmesi gerekenler

16.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:11

Op. Dr. Şerif Yavuz ve Dr. Muhsine Zeynep Yavuz, burun estetiğinde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda uyardı.



Burun şeklinin bozuk olması erkeklerde de kadınlarda da psikolojik sorunlara ya da komplekslere sebep olabileceğini dile getiren Yavuz, "Fonksiyonel burun estetiğinde hem görünüm hem de nefes alıp vermenin düzeltilmesi amaçlanır ve daha konforlu bir yaşam sunulur. Burun Estetiği, estetik cerrahların kadında ve erkeklerde en sık yaptığı operasyonlardan birisidir. Birçok nedenle burunda şekil bozukluğu söz konusu olabilir. Genetik nedenler, küçük yaşta geçirilen düşme ve çarpma gibi travmalar bunlardan bazılarıdır.



Hangi Durumlara Burun Estetiği Yapılır?



Rinoplasti görünüm amacı ile daha çok tercih edilse de bazı hastalarımız solunum şikayeti ile de başvurmaktadırlar. Bu durumda, görünümde bir kusur var ise solunum problemi giderilirken bu kusurunda giderilmesi gerekebileceği belirtilir. Burun estetiği operasyonu yaptırmayı düşünen kişilerin 18 yaşından büyük olması veya gelişimlerinin % de 90'ını tamamlamış olmaları gerekmektedir" dedi.



Burun Estetiğinde Doğallık



Rinoplastide temel amacın kadın ya da erkeğin yüzüne yakışan mümkünse ameliyat olduğu dahi anlaşılmayan; ancak yüzün diğer parçalarıyla uyumlu natürel doğal bir görünüm oluşturmak olduğun anlatan Dr. Yavuz, "Operasyon tamamen kişiye özel olmalıdır. Operasyon öncesinde hasta ve cerrah detaylı bir şekilde konuşmalı hastanın beklentilerini de dikkate alarak hasta için en uygun burun tipi cerrah tarafından gerçekleştirilmelidir" diye konuştu.



Düzenli uyku her zaman olduğu gibi burun ameliyatlarında da önemli olduğunu kaydeden Dr. Yavuz, "Kullanılan ilaçlar varsa bunların muhakkak uzman hekime bildirilmesi gerekmektedir. Aspirin gibi ilaçların kullanımı ameliyat sırasında ve ya sonrasında kanama sorununa yol açabilir. Bu nedenle ameliyattan en az bir hafta önce bu tip ilaçları, alkol ve sigarayı kullanmayı bırakmanız önerilir. Aynı zamanda doğum kontrol hapı kullanılıyorsa muhakkak hekime operasyon öncesinde bildirilmelidir. Ameliyat öncesinde en az 6-8 saat boyunca su da dahil olmak üzere hiçbir şey tüketilmemelidir. Burun estetiği fiyatları için de bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz" dedi.



Burun operasyonu genel anestezi altında gerçekleştirildiğini kaydeden Dr. Yavuz, açıklamasını şöyle sürdürdü;



"Ortalama 2-3 saat arası sürebilir (bu süre tamamen değişkenlik gösterir). Ameliyat sonrası hastalar 1 gece hastanede kalırlar. Ameliyat sırasında konulan tampon ve ateller, ameliyattan 1 hafta sonra çıkarılır.



Genellikle, bir haftayı tamamladıktan sonra çoğu kişi günlük hayatına, sosyal faaliyetine ve işine geri dönebilir.



Operasyon sırasında kullanılan teknikler açık ve kapalı yöntemler olarak 2'ye ayrılır. Günümüzde çoğu cerrah açık yöntemi tercih etmekle birlikte, kapalı yöntem ile operasyonu gerçekleştirenlerde vardır.



Burun ameliyatları sonrasında dışarıdan belli olan bariz bir yara izi kalmaz.



Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası



Ameliyat sonrası hasta memnuniyeti ve başarı oranları cerrahın tecrübesi kullandığı teknik ve hastanın beklentisiyle doğru orantılıdır.



Tecrübeli bir cerrahın başarı ve hasta memnuniyet oranı yüzde 90'ın üzerindedir.



Bazı hastalarda operasyon sonrası istenen netice elde edilemeyebilir ve ikinci bir operasyona gereksinim duyulabilir. Böyle durumlarda hastanın mutlaka hekimi ile yeniden görüşmesi var olan problemlerin detaylı analizinin birlikte yapılması beklentilerin yeniden gözden geçirilmesi ve yeni bir operasyona karar verilmesi gerekli olabilir.



İkinci ameliyatın zamanlaması hastanın problemlerinin şiddeti ile ilgili olarak değişebilir. Ameliyat sonrası bariz problem olan olgularda ikinci müdahale kısa sürede yapılması gerekebilir. Ancak genellikle ikinci bir müdahale için bir kaç ay hatta mümkünse bir yıl beklemek daha doğru olacaktır.



Burun şeklinden rahatsız olan kadın ya da erkekler de bu durum onların günlük yaşantılarını iş başarılarını akademik başarılarını aile hayatlarını olumsuz etkileyebilir. Genellikle bu probleme sahip olan insanlarda bazen ileri derece özgüven eksikliği ortaya çıkabilir.



Burundaki şekil bozukluğu nedeniyle okula gitmek istemeyen işe gitmek istemeyen evlilik yapmak istemeyen insanlar mevcuttur. Bu kompleksin meydana getirdiği ruhsal değişiklikler nedeniyle arkadaşlık aile ve sosyal ilişkilerde başarısızlıklar yaşayabilirler.



Burun estetiği ameliyatlarının sadece fiziksel olarak, sadece görünüm üzerine değişiklik yapılmadığını aynı zamanda operasyonu geçirmiş olan insanın ruhsal yapısı üzerine de olumlu etkiler oluşturduğu unutulmamalıdır.



Burun Ameliyatının Planlanması



En önemli konulardan bir tanesi ise nasıl bir burun tipi olması gerektiği konusunda ameliyatı yaptıracak olan hastanın ve ameliyatı yapacak olan hekimin birlikte ve birbirini anlayarak karar vermesidir. En ideal olan durum hastanın yüz yapısına uygun çok doğal bir burun tipi olmasına rağmen bazı hastaların bunun dışında natürel olmayan estetik olduğu bariz anlaşılan bazı burun tiplerini isteyebildiği unutulmamalıdır.



Bazı insanlar ucu kalkık ve sırtı kavisli burun tipini beğenirken bazı insanlar burun ucu kalkık olmayan ve sırtı düz olan burun tipini daha çok tercih edebilmektedir.



Bu operasyon gerçekleştirilirken dikkat edilmesi gereken bir husus da kadınlarda ve erkeklerde farklı burun tipi ve yaklaşımın olabileceğidir.



Kadınlarda daha feminen, burun ucu hafif kalkık, burun ucu dudak açısı yaklaşık 100-110 derece, burun sırtı hafif kavisli bir burun tipi planlanırken; erkeklerde daha maskülen daha erkeksi, burun -dudak açısı 90 derece olan, burun sırtı düz olan bir burun tipi düşünülmelidir. Ameliyatta alın burun açıları da erkekler ve kadınlar arasında farklılık gösterir.



Burun estetiği yaptıracak olan kadın ya da erkekler bazen ellerinde bir başkasına (ünlüler gibi) ait fotoğrafla gelerek benzer bir burun istediğini ifade edebilirler. Bu resim cerraha o hastanın ne tarz bir burun istediği konusunda yol gösterici bir kılavuz olması anlamında faydalı olabilir. Ancak hiçbir zaman aynı burun tipinin bir başkası için uygun olmayabileceği ifade edilmelidir.



Burun Estetiği Muayenesinde Gerçekliğin Önemi



Burun estetiği ameliyatında bir diğer önemli husus bazı hastalar ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası muhtemel sonucu çeşitli bilgisayar programlarında görmek isterler. Bazı cerrahlar bu yöntemi kullanarak hastalarına ameliyat sonrası muhtemel sonucu ekrandan gösterirler. Birçok cerrah ise bu görüşe katılmaz ve hastaya ameliyat sonrası muhtemel sonuç ile ilgili fotoğraf göstermez. Bu aşamada doğru olan belki hastaya benzer başka hasta fotoğraflarının öncesi ve sonrası gösterilerek hastanın bu konudaki düşünce ve değerlendirmeleri cerrah tarafından dikkate alınabilir. Çünkü sadece ameliyat esnasında yapılan işlemler değil aynı zamanda hastanın yara iyileşmesi de son görünümü etkileyen faktörlerdir.



Ancak hastanın kendisinin ameliyat sonrası muhtemel fotoğrafının gösterilmesi bir çok hastada hayal kırıklıklarına yol açabilir. Bu nedenle hastaya ameliyat sonrası resimlerinin çeşitli bilgisayar uygulamalarıyla gösterilmesi bence doğrudeğildir. Rinoplasti operasyonunda amaç normal solunum fonksiyonu yapan büyüklük şekil bakımından hastanın genel yüz karakteriyle uyumlu normal bir burun oluşturmaktır fakat hasta beklentileri mutlaka dikkate alınmalı ancak mümkünse abartıya kaçmadan doğal çizgiler içerisinde hoş bir burun oluşturmak amaçlanmalıdır." - ERZURUM

Kaynak: İHA