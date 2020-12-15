Buruk nedir? Buruk ne demek TDK? Buruk sözlük anlamı!
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Buruk nedir? Buruk ne demek TDK? Buruk sözlük anlamı!

15.12.2020 22:18 | Son Güncelleme: 15.12.2020 22:21
Buruk nedir? Buruk ne demek TDK? Buruk sözlük anlamı!

Günlük hayatta kullandığımız ve çoğumuzun anlamını bilmediğimiz Buruk nedir? Buruk ne demek TDK? Buruk sözlük anlamı!

Günlük hayatta kullandığımız ve çoğumuzun anlamını bilmediğimiz Buruk nedir? Buruk ne demek TDK? Buruk sözlük anlamı! Konuyla ilgili detaylar haberimizde yer almaktadır.

TDK'YA GÖRE BURUK NE DEMEK?

Burulmuş olan

- Tadı kekre olan (meyve)

- Uygun olmayan şartlar sonucu dönerek büyüyen ağacın kerestesi

- Alınarak küskünlük gösteren, gücenmiş (kimse)

CÜMLE İÇİNDE BURUK KELİMESİ

Vişne şerbetinin bu buruk tadı gerçek midir?

- Rahmi'ye karşı o da ötekiler gibi buruktu.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 22:24:36. #1.15#
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